LECCE – Chiuso il mercato estivo: tutte le operazioni in entrata e in uscita

Si è chiuso con l’ingaggio di Remi Oudin e con la cessione di Gianluca Frabotta, il mercato estivo del Lecce 2022/23. Il riepilogo:

ACQUISTI:

Abdellaoui (d, Saint-Etienne, def), Brancolini (p, Fiorentina, def), Ceesay (a, Zurigo, def), Frabotta (d, Juventus, temp), Colombo (a, Milan, temp), Baschirotto (d, Ascoli, def), Dorgu (d, Nordsjaelland, def), Gueddar (c, Amiens, def), Munoz (d, Barcellona, def), Persson (a, Roma, def), Falcone (p, Sampdoria, temp. dir. risc.), Askildsen (c, Sampdoria, temp. dir. risc.), Bistrovic (c, CSKA Mosca, temp. dir. risc.), Samek (c, Slavia Praga, def), Di Francesco (a, SPAL, def), Banda (a, Maccabi Petah Tikva, def), Cetin (d, Hellas Verona, temp. dir. risc.), Pongracic (d, Wolfsburg, temp. dir. risc.), Umtiti (d, Barcellona, temp), Corfitzen (a, Lingby, def), Oudin (a, Bordeaux, temp), Pezzella (d, Parma, temp. dir. risc.)

CESSIONI:

Barreca (d, Monaco), Plizzari (p, Milan), Faragò (c, Cagliari), Coda (a, Genoa), Gabriel (p, svincolato), Lucioni (d, Frosinone), Monterisi (d, Frosinone), Ragusa (a, svincolato), Asencio (a, svincolato), Gargiulo (c, Modena), Simic (d, Ascoli), Majer (c, Reggina), Calabresi (d, Pisa), Blondel (c, svincolato), Coqu (c, svincolato), Cultraro (p, svincolato), Piazza (a, Messina), Pierno (d, Virtus Francavilla), Majer (c, Reggina), Frabotta (d, Juventus), Viola (p, Nardò), Di Mariano (a, Palermo)