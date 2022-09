SERIE C – Ultimo giorno di mercato con il botto per la Virtus Francavilla. Il Taranto chiude con un under

TARANTO – L’ultimo giorno di mercato per il club rossoblù si è chiuso con l’innesto di un centrocampista under:

DANIELE CAMORANI – Si tratta di un centrocampista classe 2003 che arriva dall’FC Matese. Il calciatore è cresciuto nel settore giovanile del Campobasso.

Il riassunto dei movimenti di mercato:



Entrata: Martorel (p. Bisceglie), D’Agedio (a. Castelnuovo), Labriola (c. Napoli), Caputo (p. Virtus Matino), La Monica (a. Real Aversa), Guida (a. Vastogirardi), Brandi (a. Lucchese), Evangelisti (d. Empoli), Crisci (c. Bisceglie), Provenzano (c. Catania), Antonini (d. Ravenna), Russo (p. Salernitana), Panattoni (a. Pisa), Manetta (d. Vis Pesaro), Mazza (c. Ternana), Infantino (a. Carrarese). Vona (d. Imolese), Romano (c. Pistoiese), Tommasini (a. Pisa), Camorani (c. Matese).

Uscite: Giovinco, Saraniti, Falcone, Civilleri, Santarpia, Benassai, Marsili

—

VIRTUS FRANCAVILLA – Il club degli imperiali a Milano ha messo in scena un autentico show. I biancoazzurri infatti hanno messo a segno nell’ultimo giorno di calciomercato ben tre colpi:

ALESSANDRO MINELLI – Difensore classe 1999 arriva dalla Juventus next gen. In serie C ha già giocato con le maglie di Bari e Pro Vercelli, vanta anche presenze in serie B con Trapani e Cosenza. Il calciatore arriva con la formula del prestito.

CASSIO CARDOSELLI – Si tratta di un centrocampista classe 1998 cresciuto nel settore giovanile della Lazio. Il calciatore arriva dall’Entella, squadra con la quale ha giocato anche in serie B. Nella sua carriera ha vestito inoltre le maglie di Carrarese e Siena.

FEDERICO MACCA – È un centrocampista classe 2003. Anche lui arriva dall’Entella, ma con la formula del prestito. Nella scorsa stagione ha militato nel club ligure prima di passare in prestito al Genoa.

Il riassunto dei movimenti di mercato:

Entrate: Solcia (d. Atalanta), Avella (p. Ancona), Di Marco (c. Torino), Lo Duca (c. Atletico Terme Fiuggi), Pierno (d. Lecce), Ejesi (a. Padova), Vaughn (c. Francavilla FC), Murilo (a. Viterbese), Barrotta (c. Roma), Giorno (c. Alessandria), Fois (c. Gelbison), Cisco (a. Pisa), Minelli (d. Juventus), Cardoselli (c. Entella), Macca (c. Entella)

Uscite: Prezioso, Ingrosso, Nobile, Gianfreda, Delvino.