LECCE – Buone notizie dal penultimo allenamento: recuperano Askildsen e Pezzella

Buone notizie per Marco Baroni in vista della gara che vedrà opposto il suo Lecce alla Fiorentina, lunedì sera alle 20.45. Dall’allenamento mattutino, effettuato sul prato del Via del Mare, emerge il recupero di due calciatori che, nel giorni scorsi, si erano allenati a parte: Kristoffer Askildsen e Giuseppe Pezzella.

Resta da vedere se il tecnico giallorosso darà loro fiducia dal primo minuto, essendo i due atleti, nelle sue scelte, due titolari, oppure se opterà per delle soluzioni più conservative e meno rischiose.

Domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare. Alle 12.30, poi, parola a Baroni per la conferenza stampa del prepartita.