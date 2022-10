TARANTO – In extremis arriva il terzo successo casalingo: a farne le spese è la Juve Stabia

Il Taranto ottiene una vittoria importantissima, la terza consecutiva in casa. I rossoblù riescono a superare la Juve Stabia grazie alle reti di Romano e La Monica, giunte allo scadere.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 19′ ed è di marca Taranto: dalla sinistra De Maria crossa per la testa di Infantino, la sua frustrata è debole e finisce tra le braccia di Barosi. Per il resto, vince la noia: le due squadre vanno negli spogliatoi senza aver prodotto nulla. La prima frazione termina a reti bianche e dopo due minuti di recupero.

La prima azione del secondo tempo arriva al 19′ con un tiro di Guida che si spegne sul fondo. L’episodio che sblocca il match arriva al 35′: Peluso atterra La Monica in area, l’arbitro decreta il rigore e l’espulsione per il difensore ospite. Dal dischetto va Romano che spiazza Barosi per l’uno a zero rossoblù. Due minuti più tardi gli ionici vanno vicini ancora al gol con un colpo di testa di Evangelisti che trova l’intervento prodigioso di Barosi. Al 42′ arriva il raddoppio per il Taranto: Raicevic lavora una buona palla per La Monica che dalla destra tira un potente diagonale che beffa ancora Barosi. La gara si chiude dopo cinque minuti di recupero con il Taranto che vince ancora in casa. I rossoblù martedì saranno ospiti del Cerignola.

—

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

sabato 15 ottobre 2022, ore 14:30

Serie C/C 2022/23 – giornata 8

TARANTO-JUVE STABIA 2-0

RETI: 37’ st rig. Romano, 42’ st La Monica

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Manetta, Antonini, Evangelisti – Ferrara (15’ st Chapi), De Maria (1’ st Mazza), Labriola (5’ st Vona), Romano, Mastromonaco – Guida (26’ st La Monica), Infantino (1’ st Raicevic). A disp.: Loliva, Martorel, Granata, Panattoni, Maiorino. All.: Ezio Capuano.

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi – Mignanelli, Cinaglia (22′ pt Tonucci), Caldore, Maggioni (6’ st Ricci) – Altobelli, Maselli (29’ st Gerbo), Scaccabarozzi (29’ st Santos) – Bentivegna, Pandolfi, Silipo (6’ st Peluso). A disp.: Russo, Dell’Orfanello, Carbone, Carbone, Zigoni, Guarracino, Della Pietra, Picardi, D’Agostino. All.: Leonardo Colucci.

ARBITRI: Michele Delrio di Reggio Emilia (Biffi-Munerati; IV Maccarini).

NOTE: Ammoniti: Evangelisti (T), Romano (T), Maggioni (JS), Vona (T), Mazza (T), Antonini (T), Ricci (JS), Caldore (JS), Mignanelli (JS), Tonucci (JS). Espulso: Peluso (JS) per aver interrotto una chiara occasione da gol al 35’ st.

