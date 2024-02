LECCE – Buone notizie dall’allenamento: Banda ritorna in gruppo

Ci sono buone notizie dall’allenamento mattutino del Lecce. Lameck Banda, dopo diversi giorni in cui ha lavorato in differenziato, si è allenato col resto del gruppo. A distanza di quattro giorni dalla partita di domenica contro l’Inter, quindi, salgono le speranze di poter rivedere in campo lo zambiano, assente dal primo tempo di Bologna, abbandonato prima del riposo per una contusione al ginocchio. Unico assente, Federico Brancolini, alle prese coi postumi dell’operazione chirurgica al ginocchio.

La preparazione proseguirà domani mattina, sempre all’Acaya. Prima dell’allenamento parlerà con la stampa Wladimiro Falcone. Allenamento mattutino anche per venerdì, mentre la rifinitura di sabato pomeriggio, alle ore 17, si svolgerà al Via del Mare a porte aperte, Occasione buona, quindi, per i tifosi, per recarsi allo stadio alla vigilia di una sfida durissima e di incitare la squadra in un momento decisamente negativo.