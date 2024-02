NARDÒ – Massimo Costantino è il nuovo allenatore

Il nuovo allenatore del Nardò per il post Ragno è Massimo Costantino. Lo ha comunicato poco fa il club granata di cui alleghiamo la nota.

“Allenatore classe 1973 con grande esperienza e con alle spalle quasi 200 panchine in Serie C. Ha iniziato la sua carriera manageriale tra le giovanili di Santa Maria, Vigor Lamezia e Cosenza.

Dal 2009-10, per un biennio, ha allenato la Rossanese vincendo il campionato e portandola in D, arrivando l’anno successivo in zona playoff.

Dal 2010-14 è stato alla guida della Vigor Lamezia, andando ad un passo dal sogno della Serie B. Ed ancora in Serie C, siede sulle panchine di Torres e Vibonese, prima di tornare in Serie D. Prima alla Sanremese e dopo all’FC Messina, esperienza in cui ottiene una promozione in Serie C vincendo il campionato dilettantistico. Negli anni successivi arrivano poi le chiamate prima del Ticino e poi dell’Acireale.

Le prime parole del neo mister:” Sono contento di essere arrivato a Nardò e di aver sposato questo progetto. Sono consapevole di arrivare in una piazza con una grande tradizione e cultura calcistica e per questo motivo darò tutto me stesso, insieme ai ragazzi per raggiungere gli obiettivi prefissati”.