LECCE – Bonifazi, fine corsa: ceduto al Sassuolo col benestare del Bologna

A mezzogiorno il Lecce ha comunicato la chiusura della campagna trasferimenti invernale. Nella rosa della squadra non compariva Kevin Bonifazi. Poco fa, via Costadura ha comunicato la cessione del calciatore, a titolo temporaneo e col benestare del Bologna, al Sassuolo, squadra capolista di Serie B.

L’avventura di Bonifazi al Lecce è stata più che tribolata. I giallorossi lo avevano rilevato dal Bologna in prestito con diritto di opzione, a campionato già iniziato (ufficialmente disponibile dalla terza). Reduce da lungo infortunio al ginocchio col Frosinone, il 19 settembre accusò una distorsione al ginocchio in allenamento con susseguente operazione chirurgica di meniscopatia. Dopo due mesi, Bonifazi ha esordito nei minuti finali nell’ultima dell’anno a Como, poi altri due spezzoni di partita contro Empoli (giocando bene) e Cagliari (male). In mezzo, le scorie per l’infortunio precedente e un nuovo problema muscolare. Quella in terra sarda è stata l’ultima presenza in giallorosso.

Oggi la decisione di metterlo fuori lista, visti anche gli ultimi arrivati in difesa nel suo ruolo: Tiago Gabriel e Scott.