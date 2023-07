LECCE – Blin: “Lavorare forte è l’unica strada per salvarsi. Sappiamo di avere sempre alle spalle i nostri tifosi”

Alexis Blin (foto Coribello/SalentoSport) è stato uno dei protagonisti della seconda amichevole di sabato, vinta per 11-1 contor il Rovereto. Il mediano del Lecce ha segnato uno dei gol, dimostrando anche una già buona condizione fisica. Le parole del francese ai microfoni dell’ufficio stampa giallorosso.

“Stiamo lavorando per cercare di stare già al massimo della condizione fisica. Queste partite servono per trovare spazio, bisogna dare il massimo a fare gol, e di gol ne abbiamo fatti dieci nella prima amichevole e undici nella seconda. È molto importante, comunque, aver lavorato bene fisicamente. Bisogna continuare il lavoro intrapreso già da due anni, che ci ha portato alla promozione dalla B e alla permanenza in A. Ora stiamo lavorando forte, se giochi qui a Lecce devi lavorare forte perché è l’unica strada per salvarsi. L’importante è avere un gruppo unito e avere calciatori che lavorano per la squadra. Chi va in campo deve dare il massimo per la maglia, sia se gioca due minuti, sia e gioca tutta la partita. Ogni volta che il mister mi chiamerà, darò il mio massimo. Poi nel calcio può succedere di tutto ma l’importante è uscire dal campo sapendo che non potevi dare di più. Il mio spirito deve essere quello della squadra, stiamo lavorando bene e proviamo a fare le cose per bene. Il nuovo mister sta lavorando bene, ritorna su un campo e vuole dare il massimo. Con D’Aversa e col suo staff stiamo facendo un buon lavoro, ma io sono dell’idea che potrebbe esserci anche il miglior allenatore del mondo ma se mancano atteggiamento e voglia nei giocatori, non verrà mai nulla di buono. Sappiamo che alle nostre spalle abbiamo sempre i nostri tifosi, dobbiamo sempre dare tutto per la maglia, perché sappiamo che ci sono un territorio e una città che ci seguono molto e che se dai il massimo a calcio, te lo restituisce”.