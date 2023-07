BASKET – Sport, musica, cibo e spettacolo per l’ottavo “Memorial Antonio Stifini” a Tricase

Come ormai consuetudine consolidata, ritorna anche quest’anno il “Memorial Antonio Stifini”, torneo di basket tre contro tre, giunto all’ottava edizione, organizzato da amici e familiari del giovane tricasino (grande appassionato di basket) scomparso tragicamente all’età di 32 anni.

Il torneo si svolgerà nell’arco di tre giornate, a partire da venerdì 11 agosto prossimo, in piazza Marinai d’Italia a Tricase, nei pressi della stazione. L’organizzazione è curata dall’Associazione “Antonio Stifani” e vanta il supporto del Comune di Tricase e la collaborazione dell’Asd Basket Tricase. il torneo è aperto a singoli e a squadre e si svolge, come sopra ricordato, secondo la modalità di gioco del tre contro tre a tutto campo. Il playground sarà disposto dagli organizzatori impiantando strutture mobili regolamentari e adeguandole al perimetro di gioco. L’anno scorso furono circa 150 i partecipanti, giunti da tutta Italia.

In palio ci saranno degli originali trofei per le quattro categorie in gara Under 12 (per i nati dal 2011 e anni seguenti); Under 15 (nati nel 2008-2009-2010); Under 18 (nati nel 2005-2006-2007) e Senior +18. In palio anche il solito buono vacanza per la categoria Senior, offerto dallo studio dentistico Dellabateteledda. Oltre allo sport, di contorno ci saranno anche musica e street food, con le esibizioni di dj Bob Kufu che curerà la colonna sonora della manifestazione, e dell’esibizione dei “The renegades of frame drum”, ‘i rinnegati dellu tamburreddhu’.

“L’anno scorso è passato a trovarci Matteo Spagnolo (playmaker del Real Madrid e della nazionale azzurra, ndr) ed abbiamo visto gli atleti felici di poter strappare una foto col loro idolo – affermano gli organizzatori -. Ciò che facciamo non ha scopo di lucro e, infatti, l’iscrizione ha costi contenuti rispetto ai classici tornei. Vogliamo solo far divertire e stare bene la gende, unendo lo sport allo spettacolo. Il progetto della nostra associazione prevede la costruzione di un campo da basket a Tricase, per creare momenti di aggregazione sociale e permettere a chiunque di ‘poter tirare a canestro’ le proprie delusioni”.

Scadenza iscrizioni: 9 agosto. Quota: 12 euro a giocatore. Info: Gabriele 324-8279789, Simone 320-3125754.

(foto d’archivio)