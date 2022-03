LECCE – Il bilancio e i restanti impegni dei giallorossi con le rispettive nazionali

Si va esaurendo il programma di gare internazionali previste in questi giorni. Sono due i tesserati della prima squadra del Lecce che sono stati selezionati dai rispettivi Commissari tecnici.

Thorir Johann Helgason sarà in campo questa sera (20.45) per l’amichevole Spagna-Islanda; sabato scorso, la mezzala giallorossa ha giocato per intero Finlandia-Islanda (1-1).

Alessandro Plizzari è impegnato con l’Under 21 azzurra che oggi riceverà la Bosnia; venerdì scorso ha osservato la partita dei suoi compagni in Montenegro (1-1) dalla panchina.

Per quanto riguarda i Primavera, Eetu Mommo (U21 finlandese) sarà a disposizione del suo Ct per Croazia-Finlandia di oggi; non ha giocato in Romania-Finlandia di venerdì scorso.

Dario Daka (U19 albanese) ha giocato per intero la prima amichevole contro il Kosovo (vittorioso per 0-2), segnando anche un gol nella seconda, finita 2-2.

Alexandru Borbei (U19 rumena) è a disposizione del suo allenatore per Islanda-Romania di oggi; non è sceso in campo in Romania-Georgia e Croazia-Romania, disputatesi nei giorni scorsi.

Henry Salomaa (U19 finlandese) è a disposizione per Germania-Finlandia di oggi; si è accomodato in tribuna in Finlandia-Belgio e Italia-Finlandia dei giorni scorsi.

Infine, Razvan Pascalau, Rares Burnete e Catalin Vulturar, altri tre elementi della Primavera di Vito Grieco, hanno concluso lo stage con la nazionale rumena Under 18 (20-28 marzo), durante il quale sono state disputate tre partite amichevoli.

(foto: T. Helgason, oggi impegnato in Spagna-Islanda – ph Coribello/SalentoSport)