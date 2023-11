LECCE – Berisha: “Col Milan dobbiamo scendere in campo con fame, grinta e voglia di vincere”

Uno dei più positivi nella gara di Coppa Italia persa dal Lecce col Parma è stato Medon Berisha, all’esordio assoluto in prima squadra e destinatario anche degli elogi di mister Roberto D’Aversa.

Ieri, il nazionale albanese U21 è stato ospite negli studi di Piazza Giallorossa, su Telerama. Le sue parole: “Sono molto felice per aver debuttato con questa maglia e ringrazio il mister per la fiducia e la possibilità che mi ha dato. A Roma? È stata un po’ una follia, tutti pensavano che il Lecce stesse per vincere e quando la Roma ha pareggiato, poi i tifosi hanno dato loro fiducia spingendoli verso la vittoria. Negli spogliatoi, il mister non ci ha detto nulla noi eravamo tristi perché abbiamo perso una partita che potevamo vincere. I tifosi? Li ringrazio perché stanno sempre con noi anche quando perdiamo. Col Milan sarà sold-out e ci sarà una bellissima situazione. Dobbiamo scendere in campo con la fame, la grinta e la voglia di vincere per fare una buona prestazione e portare il risultato a casa”.