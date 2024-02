LECCE – Baschirotto: “Una vittoria bellissima e un regalo per il direttore Corvino”

Forse la miglior prestazione dell’anno per il neo capitano del Lecce, Federico Baschirotto, intervenuto ai microfoni Dazn a fine gara.

“Una vittoria bellissima e che volevamo, anche per fare un regalo al direttore Corvino che ha lavorato a Firenze per oltre dieci anni e per lui non è una partita come le altre. Gli abbiamo dato una grandissima soddisfazione. La testa fa tutto: anche se siamo andati sotto, ci abbiamo creduto e alla fine abbiamo portato a casa il risultato. Con Nzola è stato un bel duello, l’abbiamo arginato. Un gol lo abbiamo subìto, l’altro ce lo siam fatti da soli. Continuiamo a lavorare gara dopo gara”.