LECCE – Baroni preannuncia cambi: “A Udine voglio gente fresca mentalmente e fisicamente”. I convocati

Consueta conferenza stampa di Marco Baroni in vista di Udinese-Lecce di domani sera. Le parole del tecnico giallorosso.

“Sono convinto che tutti insieme si possa raggiungere un obiettivo importante. Noi siamo una squadra che ha costruito qualcosa di importante in termini di compattezza e di equilibrio difensivo e siamo la nona difesa del campionato. Chiaramente dobbiamo trovare assolutamente un maggiore coinvolgimento offensivo collettivo, su questo obiettivo sitiamo lavorando in modo costante durante gli allenamenti. Per fare questo serve del tempo. In questo campionato è complesso vincere le partite. Dalla decima squadra in giù, sono state vinte solamente 20 partite, vincere è difficile ma noi ci stiamo lavorando con grandissima determinazione, tenendoci stretta la nostra solidità che ci può permettere di raggiungere il nostro obiettivo. Le certezze sono il modulo e gli uomini, sono tutti motivati e per me è molto importante quando ci sono impegni così ravvicinati. Baricentro basso? Quando siamo messi bene, siamo a circa trenta metri dalla porta, non credo sia un problema di baricentro, ma dobbiamo avere più voglia di osare, non possiamo essere slegati, a questi livelli non te lo puoi permettere. Noi giochiamo con tre attaccanti e non sono tanti a farlo come noi. Preferisco parlare di collettività per arrivare al gol, non ci sono gli attaccanti ma possono arrivare al tiro anche centrocampisti e difensori. Bistrovic? Dobbiamo recuperarlo, ci può dare molto in termini di palleggio ei fisicità. A Udine partirà da subito o entrerà in corso d’opera. Ho la necessità di mettere giocatori che non vanno in campo da molto e da loro mi aspetto un contributo di freschezza fisica e mentale. Oudin? Ha fatto bene con la Juve, ha qualità e tiro. Anche lui, se non parte, entra. Banda? Può essere una soluzione. La sua bellezza è nella sfrontatezza, quasi incoscienza. Deve migliorare nella scelta ma questa la si trova col lavoro. Con la Juve, nel primo tempo, tutti hanno dato il loro contributo. Nel secondo, abbiamo avuto paura di perdere e questo non deve entrare nella nostra testa, dobbiamo restare compatti e alti. Voglio una squadra più spensierata e senza timori. Udinese? Grande rispetto, ma prima di tutto pensiamo alla nostra prestazione”.

I convocati:

PORTIERI – Bleve, Brancolini, Falcone;

DIFENSORI: Baschirotto, Cetin, Dermaku, Gallo, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Umtiti;

CENTROCAMPISTI Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand;

ATTACCANTI – Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Rodriguez, Strefezza, Voelkerling P.