GIOVANILI – La Lazio si aggiudica il 7° Trofeo Caroli Hotels Under 13

La selezione under 13 della Lazio ha vinto la settima edizione del Trofeo Caroli Hotels, dedicato agli Esordienti misti (classi 2010-11) e giocato sui campi di Castrignano del Capo-Santa Maria di Leuca, Galatone, Collepasso, San Donato di Lecce, Heffort Parabita e Kick Off Cavallino, con 28 squadre iscritte. Il torneo è stato organizzato dall’Asd Capo di Leuca, del presidente Pierluigi Caputo, e dal main sponsor Caroli Hotels, guidato dal direttore generale Attilio Caputo.

Il prossimo evento sarà quello pre-natalizio, dedicato all’under 15 femminile (8-12 dicembre).

“Siamo soddisfatti per la riuscita dell’evento – sottolineano Mario Caputo e Daniele Pisacane della Segreteria Organizzativa – che ha garantito tantissime presenze nel Salento in un periodo destagionalizzante. Una grande vetrina per il nostro Salento che è sinonimo di promozione del territorio grazie al connubio tra sport e turismo”.

—

Premio FG DOL Miglior allenatore: Iannuzzi: Lazio

Premio Martinucci Santa Maria di Leuca Miglior giocatore: Interlandi – Lazio

Premio Calura Miglior portiere: Teyssier – Juventus

Premio Goleador Giovani promesse (3 premi speciali): Masullo (Monza); Abate (Roma); Paganini (Vigor Perconti)