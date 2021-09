LECCE – Baroni nel post-Benevento: “Siamo superficiali sotto porta, ci vuole più furia e determinazione”

Passettino in avanti per il Lecce di Marco Baroni che, da Benevento, porta a casa un solo punto, nonostante tante occasioni create.

Il commento del mister in sala stampa: “Un passo in avanti c’è stato, non avevo dubbi. Il Benevento era un avversario importante, c’era bisogno di una prova di coraggio e di compattezza, di aggressività, di idee, abbiamo gestito molto bene la palla e la ripartenza, ma ci è mancato il gol perché siamo superficiali sotto porta. Dobbiamo essere più incisivi e attaccare di più la palla, non è sufficiente fare bene, serve fare gol. Chiederò ai miei molto di più, sotto porta ci vuole un piglio diverso, più furia e determinazione. Loro con due o tre cross fatti bene e attaccati con veemenza stavano per farci gol. Per come è andata la partita, la nostra supremazia è stata schiacciante. La porta inviolata è la conseguenza del gioco della squadra. In settimana abbiamo lavorato forte guardando gli errori fatti col Como, una gara gestita largamente creando diverse occasioni, facendo 23 cross con gli esterni, ma dopo il vantaggio non puoi prendere gol così, specie una squadra che vuole fare un campionato importante. Molti qui lasceranno dei punti, noi ne abbiamo fatto uno su un campo difficile”.

E poi a Sky: “Perdere sarebbe stato un delitto. Negli ultimi minuti abbiamo concesso qualcosa. Siamo un gruppo giovane e sono convinto che accelereremo. Abbiamo giocato con idee e coraggio, complimenti ai ragazzi. Tre partite senza vincere? Ora voglio la prestazione e non mi interessa il risultato”.

(foto: M. Baroni, ph Caputo)