LECCE – Baroni: “Ascoli squadra viva e di carattere. Non guardiamo la classifica, si rischia di cadere”. I convocati

Prima della rifinitura pomeridiana, svoltasi al Via del Mare, mister Marco Baroni ha presentato Lecce-Ascoli di domani. Le sue parole in conferenza stampa.

“Affrontiamo un tour de force e questa è una situazione anomala, non facile da gestire. Non vogliamo alibi perché questo vale per tutti, anche per gli avversari. Il Monza ha avuto 24 ore in più per recuperare una gara, ciò è tantissimo, ma in campo non si è visto. Dobbiamo lavorare molto sia sul recupero, sia sull’attenzione. Formazione? Ci sono dei dubbi, voglio vedere le condizioni di tutti. Chi ha giocato meno sarà certamente protagonista, poi c’è anche Perugia ma bisogna pensare solo all’Ascoli, voglio una squadra determinata e con la testa giusta. In difesa devo ancora fare delle riflessioni sul chi schierare al posto di Lucioni. Simic ha dato un contributo importante ma non ha mai giocato per 90 minuti e Tuia non ha la migliore condizione. Listkowski è da valutare, ci servono giocatori al meglio, visto che lui ha preso una botta col Monza. Asencio va buttato dentro e sarebbe già sceso in campo se non avessi avuto delle situazioni obbligate contro il Monza, con Tuia e Calabresi che avevano finito le energie. Appena ci sarà la possibilità lo manderò in campo. Majer? Per noi lui è importante ma in questo momento ha morso un po’ il freno perché ho voluto rafforzare la crescita di qualche suo compagno. Non so se giocherà subito ma se non sarà questa, andrà in campo alla prossima o potrebbe anche giocare a gara in corso perchè oggi ci sono cinque cambi e c’è bisogno di tutti. L’Ascoli? Squadra viva e di carattere, basta vedere come ha recuperato nell’ultima partita col Crotone (vittoria in rimonta con gol all’84’ e al 90′, ndr). Serve attenzione e compattezza senza pensare a quante energie ci sono, solo la testa farà la differenza. Noi dobbiamo metterci in discussione ogni giorno, ciò serve di stimolo alla crescita della squadra. La classifica? Io guardo sempre in alto perché sono ambizioso ma ora non posso soffermarmi sulla classifica perché si rischia di cadere, ci arriveremo passo dopo passo, ma ora non è il momento di pensare a questo. Ci sono ancora tanti scontri diretti da giocare e non possiamo correre questo tipo di rischi. Penso solo al Lecce e ai ragazzi voglio trasmettere questo: massima attenzione e concentrazione solo al presente”.

—

I CONVOCATI

PORTIERI: Bleve, Gabriel, Plizzari

DIFENSORI: Vera, Simic, Gendrey, Gallo, Calabresi, Barreca, Tuia

CENTROCAMPISTI: Helgason, Bjorkengren, Hjulmand, Blin, Majer, Gargiulo

ATTACCANTI: Ragusa, Coda, Listkowski, Rodriguez, Strefezza, Asencio

Non convocati: Benzar, Faragò (inf.), Dermaku (inf.), Di Mariano (inf.), Lucioni (squal.).

(foto: M. Baroni, ph Coribello/SS)