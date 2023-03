LECCE – Baroni: “Abbiamo fatto molti errori tecnici. Questa sconfitta ci servirà”

Mister Marco Baroni trova del positivo nel ko del suo Lecce a San Siro contro l’Inter. Le dichiarazioni del tecnico fiorentino nel post-gara di Milano.

“Loro hanno centrato una gara di alto livello pur avendo la mia squadra portato pressione e giocato con coraggio. Certo, nella gestione della palla abbiamo fatto molti errori tecnici. La differenza è tutta lì: contro l’Inter, ciò non è possibile farlo. Peccato perché la squadra mi è piaciuta dal punto di vista della compattezza, dell’equilibrio e della ricerca dell’aggressione. Questa sconfitta ci servirà per crescere. Per giocare qui a San Siro, lo avevo detto alla vigilia, non serviva fare solo l’ordinario, serviva andare oltre e sperare che l’Inter commettesse qualche errore. Però loro sono stati molto bravi e, nonostante la nostra pressione, riuscivano sempre a trovare il modo per esprimere il loro calcio. Al di là del risultato, sono convinto che questa partita ci tornerà molto utile nel prosieguo della stagione, questo tipo di partite fanno parte del nostro percorso di crescita e, come dico ai miei ragazzi, giocare su questi campi deve essere un’opportunità”.