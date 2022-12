LECCE – Amichevole di solidarietà coi giornalisti salentini: Chevanton un cecchino, Sticchi Damiani assist-man

Amichevole di beneficienza quella giocata ieri al Deghi Center di San Pietro in Lama. Si sono sfidate le rappresentative dello staff Us Lecce e quella dei giornalisti salentini.

L’evento ha coinvolto anche i Salento Wolves, associazione sportiva che opera nel sociale e che ha come obiettivo quello di offrire alle persone con grave disabilità fisica l’opportunità di giocare a calcio. Il calcio d’inizio è stato dato proprio dalla capitana dei Salento Wolves, Luisa Rizzo, elemento della formazione Powerchair Football, ossia di calcio in carrozzina.

Per la cronaca, ha vinto la formazione dell’US Lecce per 6-3 con ben sei gol di Ernesto Chevanton, tre dei quali realizzati su assist del presidente Saverio Sticchi Damiani. Per i giornalisti, a segno Fanigliulo due volte e Petrelli.