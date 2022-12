CASARANO – Prosegue il periodo di magra: reti bianche e zero emozioni a Francavilla in Sinni

Prosegue il periodo di magra per il Casarano che non va oltre lo 0-0 di Francavilla in Sinni in uno degli anticipi della 16esima giornata giocati ieri pomeriggio.

Su un campo allentatissimo dalla pioggia, il Casarano ha dovuto fare a meno di diversi titolari, tanto che mister Giovanni Costantino si è trovato costretto a schierare Vitofrancesco in attacco. Cronaca ovviamente scarna: nel primo tempo, l’unica occasione degna di nota è quella costruita da Guastamacchia con un colpo di testa che sfiora il palo.

Nella ripresa entra Burzio, non in perfette condizioni, ma la storia dell’incontro non cambia granché. A dieci dalla fine si fa vedere timidamente il Francavilla con uno spunto di Petruccetti, alzato in corner da Carotenuto. Finale caldo con le espulsioni di Marsili e Nolè per scorrettezze.

Il punticino colto in Lucania porta il Casarano a quota 24. Mercoledì, chiusura d’anno solare in casa contro il Bitonto.

IL TABELLINO

Francavilla in Sinni, stadio “N. Fittipaldi”

sabato 17 duicembre 2022, ore 14.30

Serie D/H 2022/23, giornata 16

FRANCAVILLA IN SINNI-CASARANO 0-0

FRANCAVILLA IN SINNI (3-4-3): Liso; Esposito, Vaughn (34′ st Petruccetti), Bucolo; Di ROnza, Esposito, Melillo (46′ st De Marco), Buchicchio; Gentile (17′ st Pinna), Nolè, Marconato. All. Arleo.

CASARANO (4-3-3): Carotenuto; Parisi, Guastamacchia, Pambianchi, Bocchetti; Ortisi (39′ st Perdicchia), Marsili, Navas; Strambelli, Dellino (24′ st Gaeta), Vitofrancesco (12′ st Burzio). All. Costantino.

ARBITRO: Tona Mbei di Cuneo.

NOTE: ammoniti Melillo, Esposito, Navas, Ortisi; espulsi al 44′ st Marsili e Nolè.

