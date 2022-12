LECCE – Altro bagno di folla per Samuel Umtiti al Lecce Store

Un’altra, immensa, testimonianza d’affetto per un campione che ha deciso di ripartire da Lecce. Nel tardo pomeriggio di ieri, il Lecce Store di via Fabio Filzi è stato preso d’assalto dai tifosi, sostenitori o semplici curiosi, in attesa di avere una foto, un selfie, un autografo o anche un sorriso e una stretta di mano da Samuel Umtiti, ospite del punto vendita cittadino del merchandising ufficiale.

Arrivato poco dopo le 18, Umtiti si è concesso con la consueta disponibilità, ricevendo gioia e sorrisi soprattutto dai più piccoli, ai quali non sembrava vero che uno dei loro idoli era lì con loro.

Tante le magliette firmate dal campione del mondo francese, che non si è sottratto ad alcuna richiesta particolare, come si vede dalla foto che pubblichiamo, mentre firma le scarpine ad un bimbo.