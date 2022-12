PODISTICA – A Gallipoli ritorna il “Vertical Sprint”, ma non solo: il programma

Giovedì 8 dicembre, dopo tre anni, ritorna uno degli appuntamenti più particolari e partecipati del circuito podistico: il “Vertical Sprint Functional Training”, organizzato dal Gruppo Podistico Alba A13 di Taurisano, in collaborazion con Empire Fitness e Welness di Matino e Caroli Hotels, un allenamento unico ed esclusivo nel suo genere che avrà come sede il grattacielo Hotel Bellavista di Gallipoli.

L’evento comincerà alle 7.20 col ritrovo dei partecipanti presso la Fontana Greca di Gallipoli per la registrazione della presenza. Subito dopo, via all’allenamento funzionale: i runner, sotto la guida dell’istruttore Rosario Colona, percorrerenno 9 km nella Città Bella in direzione centro storico, attraversando le stradine, passando dal porto, dal Castello Angioino e dal Lungomare Marconi. Allo stesso orario, si svolgerà, presso la palestra digitale del grattacielo, l’allenamento funzionale degli atleti Fit sotto la guida dell’istruttore Mauro Pantaleo.

Dalle 8.25 in poi, il gruppo procederà con l’allenamento sul grattacielo, scalando gli 282 gradini dell’immobile in salita e in discesa, per poi concludere la sessione con un alcuni minuti di stretching. Al termine dell’evento, Caroli Hotels offrirà il ristoro finale e consegnerà gli attestati di partecipazione.

“Siamo orgogliosi di presentare un’altra iniziativa targata Alba A13 – affermano dal Gruppo Podistico Alba A13 -. Questo Functional Training e Vertical Sprint sarà un cocktail esplosivo di forza e resistenza, proprio come i concetti sportivi del nostro Ros6Team. Sentiamo la forte responsabilità dell’organizzazione di un evento già noto per le precedenti edizioni, consapevoli del grande impegno che l’amico Claudio Polo dell’Atletica Gallipoli ha messo in ogni edizione. Anche noi, non faremo mancare il nostro impegno e aspettiamo tutti gli amici runners per una giornata all’insegna del puro divertimento”.