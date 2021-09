LECCE – Allenamento all’Acaya in compagnia dei giornalisti. Coda e Tuia a parte

Rientrato dalla Calabria, il Lecce di Marco Baroni si è allenato stamani presso l’Acaya Golf Resort. Hanno lavorato a parte, precauzionalmente, Coda e Tuia, che accusano entrambi un leggero affaticamento muscolare.

Domani mattina la rifinitura al Via del Mare, prima della partenza per Cittadella, dove i giallorossi saranno impegnati sabato alle ore 14 per chiudere il trittico di partite settimanali.

Nel quartier generale dell’Acaya Golf Resort, oggi, c’è stata la visita di una quarantina di operatori della comunicazione che hanno vissuto, accanto alla squadra, le fasi preparatorie del match, visitando gli spazi e le strutture messe a disposizione degli atleti. L’evento si ripeterà nelle prossime settimane anche riguardo il settore giovanile.