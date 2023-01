LECCE – Allenamento all’Acaya, assenti in due. Pongracic, operazione ok. Tempi di recupero…

Antivigilia di Verona-Lecce. Il gruppo diretto da mister Marco Baroni si è allenato in mattinata sul green dell’Acaya Golf & Resort. Assenti sia Kastriot Dermaku, sia marian Pongracic; ha svolto lavoro differenziato Voelkerling Persson, a causa di un fastidio muscolare. Domattina la squadra si allenerà al Via del Mare, svolgendo la classica sedura di rifinitura, poi partirà per Verona. Alle ore 12.10, conferenza stampa di mister Baroni.

A proposito di Pongracic: il difensore croato si è operato due giorni fa alla caviglia destra in seguito alla distorsione accusata nell’amichevole natalizia contro l’Udinese che ha causato la lesione di primo grado del legamento anteriore tibio-peroneale. Secondo quanto stimano in società, il centrale giallorosso dovrebbe restare lontano dai campi per due mesi e mezzo/tre.

Designato, infine, l’arbitro di Verona-Lecce (sabato ore 15): sarà il signor Federico La Penna della sezione di Roma 1.