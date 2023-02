LECCE – Al Via del Mare assenti in tre. Con la Roma arbitrerà Aureliano (e Prontera Avar)

Continua la settimana di lavoro al Via del Mare per il Lecce che si è allenato stamani sul prato di casa. Alla seduta odierna non hanno partecipato gli infortunati di lungo corso, Marin Pongracic e Kastriot Dermaku, oltre a Youssef Maleh, in recupero dopo la distorsione alla caviglia rimediata contro la Salernitana. Da ieri, regolarmente in gruppo Blin, Ceesay e Hjulmand.

Domani la rifinitura, sempre al Via del Mare, al termine della quale mister Marco Baroni diramerà l’elenco dei convocati per la partita di sabato contro la Roma e parlerà in conferenza stampa, ore 12.40.

Il match contro i giallorossi di Josè Mourinho sarà diretto dal signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna (che, quest’anno, ha già arbitrato il Lecce nella vittoria casalinga contro l’Atalanta prima della pausa Mondiali), coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Perrotti, dal quarto uomo Sacchi, dal Var Guida e dall’assistente Var Prontera (arbitro del match d’andata, finito 2-1, con espulsione di Hjulmand al 22′).

Precedenti: l’ultimo Lecce-Roma di campionato, datato 29 settembre 2019, finì 0-1 con gol di Dzeko. La vittoria salentina più recente risale al 7 aprile 2012, 4-2 con doppiette di Muriel e Di Michele e reti romaniste di Bojan e Lamela.