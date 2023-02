PROMOZIONE – Coppa Italia, il Mesagne è la prima finalista

Il Mesagne è la prima finalista di Coppa Italia Promozione 2022/23. La formazione gialloblù riesce a contendere i danni a Tricase, perdendo solamente per 1-0, risultato che le permette di accedere alla finale della manifestazione (che vinse nel 2017-18) contro la vincente del doppio confronto tra Nuova Spinazzola e Virtus Mola, inserite nel quadrangolare e giunte al secondo turno dopo aver eliminato, rispettivamente, Sport Lucera e Atletico Acquaviva.

Andando con ordine: nel terzo match del triangolare, Tricase batte Mesagne per 1-0 con gol di De Luca. In virtù dei risultati della prima e seconda giornata, la classifica del triangolare vede Mesagne, Brilla Campi e Tricase appaiate a quota tre. La classifica della differenza reti, però, premia il Mesagne (2-1, +1) su Brilla Campi (3-3, 0) e Tricase (2-3, -1). Il Mesagne, quindi, è in finale.

Nella terza giornata del quadrangolare, invece, la Virtus Mola vince per 1-0 sul campo della Nuova Spinazzola e fa un passo in avanti in vista del match di ritorno che si giocherà tra due settimane a Mola di Bari.

Il riepilogo:

COPPA ITALIA PROMOZIONE

QUADRANGOLARE

Quad. A: Sport Lucera-Nuova Spinazzola 1-1, Nuova Spinazzola-Sport Lucera 2-1

Quad. B: Virtus Mola-Atl. Acquaviva 2-0, Atl. Acquaviva-Virtus Mola 1-0

Finale Quad. andata: N. Spinazzola-Virtus Mola 0-1

Finale Quad. ritorno: Virtus Mola-Nuova Spinazzola (22/02)

TRIANGOLARE

Mesagne-Brilla Campi 2-0

Brilla Campi-Atl. Tricase 3-1

Atl. Tricase-Mesagne 1-0

Classifica finale: Mesagne 3 (2-1, +1), Brilla Campi 3 (3-3, 0), Tricase 3 (2-3, -1).