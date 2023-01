LECCE – All’Acaya si lavora in ottica Salernitana. Differenziato per gli acciaccati di Verona. Listkowski saluta?

Lecce-Salernitana incombe (venerdì ore 20.45) e il gruppo di Marco Baroni continua, a pieno ritmo, la preparazione al prossimo, delicatissimo, incontro, secondo scontro diretto consecutivo.

Stamani, la squadra si è allenata all’Acaya per una singola seduta di allenamento. Assenti i soliti Pongracic e Dermaku, si è allenato a parte Voelkerling Persson, insieme ai tre acciaccati, reduci dalla battaglia del “Bentegodi”, Umtiti, Gallo e Gendrey, per i quali, gli esami strumentali hanno escluso danni importanti. Per lo svedese, piccolo dolore muscolare che non dovrebbe essere nulla di preoccupante.

Domani altra seduta all’Acaya. Prima dell’allenamento, parlerà Blin in conferenza stampa.

Intanto, dopo il buon esordio di Rodriguez e Bjorkengren (rispettivamente, gol e assist) con la maglia del Brescia, sembra in procinto di lasciare il Salento anche Marcin Listkowski, sempre più vicino al Benevento, col Brescia, ancora una volta, dietro l’angolo.