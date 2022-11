MONDIALI – Al via la XXII edizione, la più atipica di sempre: tutti gli “italiani” in gara a Qatar 2022

Al via nel pomeriggio di oggi (h 17), con Qatar-Ecuador, la ventiduesima edizione dei Campionati mondiali di calcio, una delle edizioni più atipiche di sempre.

Per la seconda edizione consecutiva non ci sarà la rappresentativa azzurra Campione d’Europa in carica.

Per il resto, la truppa di calciatori stranieri militanti in Serie A o Serie B, è abbastanza nutrita (70 calciatori). Di seguito l’elenco, nazionale per nazionale.

ARGENTINA (6): Leandro Paredes (Juventus), Angel Di Maria (Juventus), Lautaro Martinez (Inter), Paulo Dybala (Roma), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Joaqin Correa (Inter);

AUSTRALIA (1): Ajdin Hrustic (Verona);

BELGIO (2): Romelu Lukaku (Inter), Charles De Ketelaere (Milan);

BRASILE (3): Alex Sandro (Juventus), Danilo (Juventus), Gleison Bremer (Juventus);

CAMERUN (4): Andrè Onana (Inter), Enzo Ebosse (Udinese), Martin Hongla (Verona), Frank Anguissa (Napoli);

COREA DEL SUD (1): Kim Min-Jae (Napoli);

CROAZIA (4): Martin Erlic (Sassuolo), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino);

DANIMARCA (2): Simon Kjaer (Milan), Joakim Maehle (Atalanta);

FRANCIA (3): Theo Hernandez (Milan), Adrien Rabiot (Juventus), Olivier Giroud (Milan);

GALLES (1): Ethan Ampadu (Spezia);

MAROCCO (3): Sofyan Amrabat (Fiorentina), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), Walid Cheddira (Bari);

MESSICO (2): Hirving Lozano (Napoli), Johan Vasquez (Cremonese);

OLANDA (4): Denzel Dumfries (Inter), Stefan de Vrij (Inter), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta);

POLONIA (10): Lukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczesny (Juventus), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Jakub Kiwior (Spezia), Nicola Zalewski (Roma), Piotr Zielinski (Napoli), Szymon Zurkowski (Fiorentina), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzystof Piatek (Salernitana), Kamil Glik (Benevento);

PORTOGALLO (2): Rui Patricio (Roma), Rafael Leao (Milan);

SENEGAL (2): Fodè Ballo-Tourè (Milan), Boulaye Dia (Salernitana);

SERBIA (11): Vanja Milinkovic-Savic (Torino), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Sasa Lukic (Torino), Filip Djuricic (Sampdoria), Ivan Ilic (Verona), Darko Lazovic (Verona), Dusan Vlahovic (Juventus), Filip Kostic (Juventus), Luka Jovic (Fiorentina), Nemanja Radonjic (Torino);

STATI UNITI (2): Sergiño Dest (Milan), Weston McKennie (Juventus);

SVIZZERA (2): Ricardo Rodriguez (Torino), Michel Aebischer (Bologna);

TUNISIA (1): Dylan Bronn (Salernitana);

URUGUAY (3): Mathias Olivera (Napoli), Matias Vecino (Lazio), Matias Viña (Roma).

—

È la Juventus la squadra italiana ad avere il maggior numero di atleti convocati ai Mondiali, 9; a seguire: Milan 7, Inter e Torino 5, Verona, Fiorentina, Napoli, Atalanta 4, Sampdoria 3, Spezia, Bologna, Roma, Salernitana 2, Udinese, Sassuolo, Bari, Cremonese, Benevento e Lazio 1.

Per nazioni, infine, è la Serbia la squadra con più “italiani”, ben 11, seguita da Polonia con 10 e Argentina 6. E ora, non ci resta altro che scegliere la squadra per cui tifare.