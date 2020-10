TIM CUP – Tutti i risultati del 3° turno e gli accoppiamenti per il 4°

Si è chiuso oggi il terzo turno eliminatorio di Tim Cup 2020/21. Questi i risultati (in grassetto le qualificate al quarto turno, in calendario per il 25 novembre).

Cagliari-Cremonese 1-0

69′ Faragò

Verona-Venezia 6-4 dcr (2-2, 3-3)

41′ Ilic (VR), 58′ Salcedo (VR), 83′ Johnsen (VE), 87′ Capello (VE); 98′ Modolo (VE), 110′ Vieira (VR)

Parma-Pescara 3-1

26′ e 43′ Karamoh (PA), 70′ Adorante (PA), 90+3′ Belloni (PE)

Cosenza-Monopoli 2-1

15′ Petrucci (C), 70′ aut. Idda (M), 84′ Kone (C)

Benevento-Empoli 2-4

47′ Olivieri (E), 57′ Maggio (B), 61′, 66′ e 86′ Mancuso (E), 90+2′ Moncini (B)

Brescia-Perugia 3-0

10′ Bisoli, 26′ Ayè rig., 71′ Mangraviti

Cittadella-Spezia 0-2

49′ Verde, 63′ aut. Benedetti

Bologna-Reggina 2-0 (ieri)

70′ Vignato, 72′ Orsolini

Udinese-Vicenza 3-1

21′ Forestieri (U), 60′ Deulofeu (U), 64′ Pussetto (U), 88′ Gori (V)

Fiorentina-Padova 2-1

11′ Venuti (F), 32′ Callejon (F), 54′ Santini (P)

Torino-Lecce 3-1 dts (1-1)

22′ Stepinski (L), 39′ Lyanco (T); 109′ rig. e 112′ Verdi (T)

V. Entella-Pisa 3-1 (ieri)

35′ Mancosu rig. (VE), 51′ Palombi (P), 69′ Brunori (VE), 79′ Cardoselli (VE)

Crotone-Spal 4-5 dcr (0-0, 1-1)

109 rig. Cigarini (C), 114′ Seck (S)

Pordenone-Monza 1-4 dcr (0-0, 0-0)

Sampdoria-Salernitana 1-0 (ieri)

54′ La Gumina

Genoa-Catanzaro 2-1

7′ e 65′ Scamacca (G), 84′ Fazio (C)

Prossimo turno (25/11/2020): Cagliari-Verona, Parma-Cosenza, Empoli-Brescia, Spezia-Bologna, Udinese-Fiorentina, Torino-V. Entella, Spal-Monza, Sampdoria-Genoa.