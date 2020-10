BASKET – Covid, la Fip Puglia rinvia al 2021 l’inizio dei campionato regionali

Duecentodiciotto giorni dopo l’ultima gioia al PalaDelMauro di Avellino, Nardò torna in campo vittoriosa in un Pala “Andrea Pasca” surreale a causa dell’emegenza COVID-19. La Frata si impone per 75-67 sulla Tecno Switch Ruvo di Puglia in occasione della prima giornata del girone R di Supercoppa. 1° QUARTO – Dopo un difficoltoso inizio dovuto ad un parziale di 6-0 in favore degli ospiti, Nardò risale la china grazie alle triple…