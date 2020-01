TERZA CATEGORIA/Maglie – La nona giornata si apre con un anticipo al sabato: programma e arbitri

Nona e terzultima giornata del girone d’andata per il torneo di Terza Categoria leccese, delegazione di Maglie. Settimana calda quella che volge al termine, contrassegnata dalla doppia sconfitta per Melissano e Melpignano dopo i fatti di domenica scorsa. Il Melpignano, comunque, ha conservato il comando provvisorio della classifica e domani pomeriggio ospiterà il Presicce, seconda in classifica, per il match-clou della settimana. Turno di riposo per l’Euro Sport. Oggi si anticipa TAF Ceglie-Rinascita Refugees.

Programma e arbitri:

sab. h 15.30

TAF Ceglie Messapica-Rinascita Refugees: Alan Sanapo di Casarano

dom. h 14.30

Amici Giallorossi-GC Specchia: Riccardo Carluccio di Casarano

Melpignano-Presicce ADR: Lorenzo Calabrese di Lecce

VS Torchiarolo-FC Melissano: Giuseppe Ventricelli di Lecce

V. Morciano-Pol. Galatone: Jacopo Sperti di Lecce

(riposa Euro Sport Academy)

–

CLASSIFICA: Melpignano 17 – Presicce ADR 15 – Euro Sport Academy e Amici Giallorossi 14 – Rinascita Refugees 12 – VS Torchiarolo 11 – Melissano e V. Morciano 8 – Pol. Galatone 6 – TAF Ceglie Messapica 4 – GC Specchia 0.