TERZA CATEGORIA/Maglie – Melissano-Melpignano, il Giudice sportivo punisce entrambe: tutte le squalifiche dell’8ª giornata

Gara persa a entrambe le squadre che, domenica scorsa, si sono incontrate sul Comunale di via Racale, ossia Melissano e Melpignano. La partita è stata sospesa al 32′ della ripresa dall’arbitro col Melissano in vantaggio. Questa la ricostruzione dei fatti del Giudice sportivo:

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali,

letto il supplemento di rapporto del direttore di gara,

rilevato:



– che al 32º minuto del secondo tempo, a gioco fermo, dopo aver assegnato un calcio di punizione in favore della società ospitata, sugli spalti si verificava un contatto fisico tra i sostenitori delle due squadre;



– che alla vista di tale evento almeno sette calciatori della squadra ospite, partecipanti alla gara, unitamente a

tutti i calciatori presenti in panchina, fatta eccezione dell’allenatore, si avvicinavano verso la rete di recinzione

della tribuna.



Alcuni di essi, non identificati, si arrampicavano sulla recinzione della tribuna, inveendo contro i tifosi della

squadra locale con minacce e offese;



– che successivamente, due soggetti estranei, riconducibili alla società A.S.D. FOOTBALL CLUB MELISSANO,

entravano sul terreno di gioco raggiungendo un calciatore della società A.S.D. MELPIGNANO colpendolo con uno schiaffo;



– che da tale evento ne scaturiva una rissa che coinvolgeva tutti i calciatori in campo di entrambe le squadre,

con i dirigenti della squadra ospitante che cercavano di riportare la calma;



– che il Direttore di gara, ritenendo insussistenti le condizioni di sicurezza per la continuazione della stessa, ne

decretava la definitiva interruzione;



DELIBERA



– di comminare a carico di entrambe le società la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato

di 0 – 3 e 3 – 0;



– di comminare a carico della società A.S.D. FOOTBALL CLUB MELISSANO l’ammenda di Euro 200,00 per

ingresso sul terreno di gioco di soggetti estranei che colpivano con uno schiaffo un calciatore avversario, in

assenza di F.P.S.

Questa la classifica aggiornata:

Melpignano 17

Presicce Adr 15

Euro Sport Academy 14

Amici Giallorossi 14

Rinascita Refugees 12

Vs Torchiarolo 11

Melissano 8

Virtus Morciano 8

P. Galatone 6

Taf Ceglie Messapica 4

Gc Specchia 0

Le altre sanzioni relative alle gare di domenica scorsa per l’ottava giornata: squalificati, per due giornate, Agostino Ramundo (Pol. Galatone), Rocco Nigro (TAF Ceglie Messapica), Buba Jabang (Rinascita Refugees); per una giornata, Luca Giaquinto (Euro Sport Academy), Simone Lecci e Pietro Cosi (GC Specchia), Antonio Nassisi (Melissano).

Ammende di 100 euro agli Amici Giallorossi (petardi) e alla Euro Sport Academy (ingresso di persona in campo non in distinta; presenza di dieci persone, non in distinta, vicino gli spogliatoi).