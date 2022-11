TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 4ª giornata, classifica e prossimo turno

TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2022/23

GIORNATA 4

(20.11.2022 h 14.30)

C. Lima e Da Silva-Atl. Salve sospesa al 23′ (0-0) per maltempo

Carmiano Magliano-Pro San Cataldo Lecce 4-1

Corsano-Vaste rinviata per campo impraticabile

Olympique S.-GC Muro 1-8

P. Sogliano-Castrignano 0-4

S. Guagnano-Presicce Acquarica 4-2

V. Melendugno-Salento Soccer A. rinviata per campo impraticabile

CLASSIFICA

Carmiano Magliano 10

Castrignano 9

S. Guagnano 9 (-1 gara)

Vaste 7 (-1 gara)

Salento Soccer A. 7 (-1 gara)

Corsano 6 (-1 gara)

Gc Muro 6 (-1 gara)

Atl. Salve 4 (-1 gara)

V. Melendugno 3 (-1 gara)

Presicce Acquarica 3

P. Sogliano 3

Pro San Cataldo Lecce 1

Olympique S. 1

C. Lima E Da Silva -1 (-1 gara)

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 5

(27.11.2022 h 14.30)

Atl. Salve-Castrignano

GC Muro-Carmiano Magliano

Presicce Acquarica-Olympique S.

Pro San Cataldo Lecce-C. Lima e Da Silva

Vaste-S. Guagnano

Salento Soccer A.-Corsano

V. Melendugno-P. Sogliano