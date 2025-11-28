TERZA CATEGORIA – Lecce e Maglie: il Giudice sportivo, gare del 23.11.2025
Terza Categoria girone Lecce: il Giudice sportivo, gare del 23 novembre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ALIXIAS:
ATL. COPERTINO:
CALIMERA:
CLUB SALENTO LECCE:
KICK OFF ACADEMY:
LIZZANELLO:
MERINE:
S. GUAGNANO: Giuseppe Legari (1)
S. VEGLIE:
SALENTO SOCCER AC.:
SECLÌ:
V. COLLEPASSO: Leonardo Zocco (2)
—
Terza Categoria girone Maglie: il Giudice sportivo, gare del 23 novembre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ANDRANO-CASTIGLIONE: Claudio Nuzzo (dir., fino al 01/12/25)
AP SPECCHIA:
ATL. MELPIGNANO:
ATL. SALVE:
CHORIANA:
CUTROFIANO AM: Ammenda di 300 euro
GC MURO:
LM SCORRANO: Ammenda di 200 euro; Giuseppe Toma (1)
PALMARIGGI:
SANNICOLA: Federico Mezzi (dir., fino al 01/12/25); Samuel Gatto (1)
V. NEVIANO: