TERZA CATEGORIA/Lecce – Il Giudice sportivo, gare del 30.03.2025

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 30 marzo 2025 in Terza Categoria Lecce .

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ANDRANO CASTIGLIONE: Salvatore Rizzo (1)

ARMANDO PICCHI SPECCHIA:

ATL. SALVE:

CALIMERA:

CASTRIGNANO DG: Luca Luzio (1); Umberto De Luca (1)

CITTÀ DI MELISSANO: Aldo Garofalo (1)

CLUB SALENTO LECCE: Davide Dell’Anna (1)

LIZZANELLO:

OLYMPIQUE SOCCER: Abdoul Fall Prince (1); Daniele De Giorgi (1)

POLISPORTIVA MARTIUS:

SANNICOLA: Umberto Scigliuzzo (1)

SECLÌ: Vito Giuri (1)

SOCCER GUAGNANO: Gabriele Simmini (1)

VIRTUS COLLEPASSO:

Errata corrige: la Lnd provinciale di Lecce comunica che il calciatore dell’Olympique Soccer, Luigi Latino, è stato squalificato per una sola giornata (già scontata domenica scorsa) e non per due.