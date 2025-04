ECCELLENZA – Salvi Novoli e Gallipoli, ultimi 90′ decisivi per Racale, Manduria e Brilla Campi: i tabellini della 37ª

Penultima giornata di Eccellenza con diverse sorprese. A 90 minuti dalla fine del campionato che ha promosso, con largo anticipo, il Barletta in Serie D, ci sono ancora da delineare le griglie playoff e playout. Il Galatina è sicuro secondo e se riuscisse a mettere tra sé e il Polimnia almeno sette punti (ora sono cinque), i playoff di girone non si giocherebbero e il Galatina avanzerebbe ai playoff nazionali direttamente. I biancostellati, nell’ultima giornata, saranno di scena a Bisceglie contro l’Unione Calcio che è in zona playout; il Polimnia renderà visita all’Acquaviva che è di sole due lunghezze più indietro. Anche il Canosa può rientrare in zona playoff con una serie di risultati favorevoli nell’ultima giornata.

Salvi Gallipoli e Novoli, per il Racale ci sarà ancora da soffrire nell’ultima giornata a Manduria che deve fare punti per uscire dalla griglia playout. Per il Brilla Campi prezioso successo sull’Acquaviva che, però, non è ancora sufficiente per assicurarsi la disputa del playout salvezza. Per il Corato poche speranze di non accompagnare direttamente Molfetta, Ginosa e Arboris Belli in Promozione.

I tabellini della 37esima giornata:

GALATINA-MANDURIA 2-1

RETI: 22′ pt Legari (G), 25′ pt Mariano (G), 10′ st Vapore rig. (M)

GALATINA: Passaseo, Monteduro, Mancarella J. (10′ st Marzio), Fruci, Mora, Signore, Gueye, Legari (15′ st Romano), Mancarella G., Cilenti (25′ st De Blasi), Mariano (30′ st Candido). All. Tartaglia.

MANDURIA: Maggi, Farucci, Chiochia, Stranieri, Rizzo (10′ st Perchaud), D’Ettorre, Cutrone (15′ st Vapore)=, Palumbo, Martina (20′ st Balanda), Caragnulo (26′ st Carrozzo), Sosa (29′ st Coronese). All. Marsili (squal.).

ARBITRO: Fiorino di Bari.

—

S. MASSAFRA-CORATO 1-1

RETI: 40′ pt Ingredda (M), 27′ st rig. Girardi (M)

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Pavone, Secondo, D’Arcante, Carlucci (9′ st Girardi), Amatulli (16′ st Richella), Sergio (9′ st Tinelli), Perrino (27′ st Napolitano), Serafino, Maiorino, Russo. All. Malacari.

CORATO: Lacirignola, Colaci, Suriano, Dispoto, D’Alba, Fanelli, Volpe, D’Argenio (16′ st Frappampina), Campitiello (16ì st Falciano), Petrone (39′ st Gueye), Ingredda. All. Diaw (squal.).

ARBITRO: Ferroni di Fermo.

—

BARLETTA-GALLIPOLI 1-4

RETI: 37′ pt Della Rocca (G), 45′ pt rig. Scialpi (G), 8′ st Lattanzio (B), 13′ st Casella aut. (G), 30′ st Schirosi (G)

BARLETTA: Massari, Pinto (26′ st De Gol), Casella, Bayo, Dicuonzo (27′ st Lobosco), Leone, Rotondo, Strambelli, Lattanzio, Parisi, Turitto (27′ st Scaringella). All. De Candia.

GALLIPOLI: Menendez, Iborra, Galan, Benvenga, Della Rocca (15′ st Schirosi S.), Avantaggiato (15′ st Bellino), Prinari, Tarantino, Ramirez, Scialpi, Sansò. All. Sportillo.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

—

BRILLA CAMPI-ATL. ACQUAVIVA 2-0

RETI: 39′ pt e 48′ st Marti

BRILLA CAMPI: Carriero, Attanasio, Maniglia, iaia, Carrozzo, Torres, Carlucci, Caravaglio, Mascarenhas, Marti, Poleti (48′ st Facecchia). All. Patruno.

ATL. ACQUAVIVA: Sanrocco, Di Cillo (38′ st Vigna), Asselti (38′ st Lovero), Cannone, Difino, Bonasia (21′ pt Taal), Guglielmi, Gernone, Bongermino, Marasciulo (29′ st Pesce), Pellegrini (38′ st Capozzo). All. Leonino.

ARBITRO: Tavassi di Tivoli.

—

ATL. RACALE-CANOSA 0-1

RETI: 33′ pt Lamacchia

ATL. RACALE: Ferraris, Sasso, Guevara (40′ st Filippi Filippi), Milessi (24′ pt Bottari), Layus, Giglio, Pennetta (11′ st Romano), Flordelmundo, Gutierrez (31′ pt Catelli), Barbero, Centonze (30′ st Fitto). All. Calabuig.

CANOSA: Tarolli, Milano (38′ st Ciannamea), Santoro, Solano, Gomes, Lamacchia, Sanchez (5′ st Gomis), Barrasso, Jimenez (38′ st Pignataro), Mangialardi (41′ st Martinez), Coco (25′ st Comitangelo). All. Lanotte.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

NOTE: Espulso Ferraris (R) al 31′ pt per aver interrotto una chiara occasione da gol.

Il Racale fallisce il match-ball per la salvezza diretta. Al “Basurto” vince il Canosa in una gara approcciata al meglio dai locali, subito vicini al gol nei primi minuti due volte con Flordelmundo. Al 17’ Canosa pericoloso con un colpo di testa di Mangialardi alto di un soffio. Al 21’ gol annullato al Racale: rimessa laterale di Layus e palla direttamente in porta senza che nessuno la tocchi, sebbene Centonze avesse reclamato una sua deviazione vincente. Al 25’ palla scodellata in area dalla sinistra e Gutierrez da due passi mette clamorosamente a lato. Al 29’ episodio clou: Ferraris esce dalla sua porta per chiudere lo specchio a Sanchez che tira in porta dai 30 metri. L’arbitro vede un fallo di mani del portiere racalino e lo espelle. Punizione successiva: cross dalla destra e colpo di testa vincente di Lamacchia, lasciato solo senza marcatura. Canosa vicino al raddoppio con un diagonale di Jimenez al 39’ e Racale a un passo dal pari al 40’ quando una punizione di Bottari dai 25 metri colpisce la parte alta della traversa. Prima del riposo fuga di Santoro sulla sinistra con Catelli bravo respingere il mancino indirizzato all’incrocio. Ripresa a senso unico: Racale proiettato in avanti, Canosa pronto a chiudere tutti i varchi e ripartire. Al 17’ dialogo Barbero-Romano col numero 10 di casa anticipato di un soffio da Tarolli. Lo stesso Barbero alla mezzora prova l’azione personale e spara sull’esterno della rete. Al 33’ il neo entrato Fitto ha la palla buona per l’1-1 ma mette alto di testa dal cuore dell’area canosina. Al 36’ altro duetto Barbero-Romano, mancino dell’argentino e pallone a lato di poco. Ultima azione racalina al 43’: spunto personale del solito Barbero poi anticipato e chiuso dall’uscita bassa del portiere ospite Tarolli. Finisce 0-1, per il Racale sarà decisiva la trasferta di Manduria.

—

POLIMNIA-GINOSA 2-0

RETI: 11′ pt Oliveros, 14′ st Galano

POLIMNIA: Rizopoulos, Bruno, Panebianco (32′ st Divittorio), Conteh (24′ st Zaccaria), Gernone, Zizzi, Loseto (21′ st Avantaggiati), Tirera, Oliveros (41′ st Camara), Ramos (26′ st Lanzone), Galano. All. Anaclerio.

GINOSA: Santoro, Fede, Giaracuni, Lippo, Illiano (30′ st Gallitelli), Patronelli, Verdano, Schirizzi (40′ st Blasi), Avantaggiato (1′ st Larizza), Gatto, Kajal. All. Passariello (Squal.).

ARBITRO: Pepe di Lecce.

—

ARBORIS BELLI-NOVOLI 1-1

RETI: 9′ pt Garnica (N), 44′ st Torrisi (A)

ARBORIS BELLI: Menegatti, Abgelini, Labarile (38′ st Degregorio), Mezzapesa, Turnone (19′ st Cerfeda), Fumarola, Laguardia, Convertino, Camassa (11′ st Garcia), Taldone (19′ st Torrisi), Ganoshi (11′ st Longo). All. Solidoro.

NOVOLI: Suma, D’Andria, Leone, Maccarrone, Zecca, Calò, Garnica, Soares Vas, Pignataro, De Blasi (32′ st Galan), Ginard (38′ st Quarta). All. Luperto.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

—

FOGGIA INCEDIT-UC BISCEGLIE 0-0

FOGGIA INCEDIT: Tigre A., Rubino, Morisco, Stele, Dascoli C., Rodriguez, Dascoli M., Cicerelli, Cormio (18′ st Bevilacqua), Colella, Siclari. All. Lasalandra.

UC BISCEGLIE: Lullo, Guglielmi, Miano, Bufi (10′ st Daleno), Dembe,e (16′ st Suriano), Ngom, Paolillo (40′ st Pedico), Farinola, Petrizzelli (16′ st D’Amato), Soldani (43′ st Pelosi), Saani. All. Rumma.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

N. SPINAZZOLA-BITONTO 0-2

RETI: 29′ st Lacassia, 33′ st Demichele

N. SPINAZZOLA: Liso, De Giosa, Zingaro, Bocchino, Losappio (37′ st Bellino), Colonna, Bux (37′ st Garcia), Fucci (40′ st Caruso), Corado, Bonanno, Emane (18′ st Mbaye). All. Zinfollino.

BITONTO: Addario, Marchitelli (49′ st Latrofa), Cantalice, Cannito, Senè (37′ st Tedone), Lacassia, Lavoratti, Napoli (5′ st Demichele), Grumo (17′ st Ungredda), Bozzi, Aprile. All. Modesto.

ARBITRO: Mongelli di Lecce.

—

BISCEGLIE-MOLFETTA 3-1

RETI: 13′ pt Pedrini (B), 32′ pt Esposito (M), 6′ st Manzari (N), 31′ st Pizzutelli (B)

BISCEGLIE: Bux (1′ st Baietti), Konè, Visani, Di Fulvio, Forbes, Martinez, Altamura (1′ st Di Ciurlo), Salvador, Lella (26′ st Dragonetti), Pedrini (17′ st Pizzutelli), Manzari (32′ st Palazzo). All. Di Meo.

MOLFETTA: Del Rosso, Thiam, Stellone (31′ pt Vino), Tupputi (7′ st Camara), Esposito (40′ st Forgione), Obama (44′ st Carlucci), Moreno, Partipilo, Romio, Secka, Taccarelli (44′ st Lafronza). All. Carbone.

ARBITRO: Albano di Taranto.