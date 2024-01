TERZA CATEGORIA/Lecce – Il Giudice sportivo, gare del 14.01.2024

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 14 gennaio 2024 in Terza Categoria Lecce.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ATL. CARMIANO MAGLIANO:

ATL. SALVE:

CALIMERA:

CASTRIGNANO DG: Ammenda di 50 euro; Edoardo Spagnolo (1)

OLYMPIQUE S.:

P. MARTIUS: Ammenda di 50 euro

P. SOGLIANO: Ammenda di 50 euro

REAL SQUINZANO: Alessandro Andriani (1)

S. GUAGNANO:

SALENTINA C.:

SANNICOLA:

SPONGANO:

SUPERSANO: Giuseppe Desiderato (1)

V. CARMIANO:

Gara Soccer Guagnano-Atl. Salve: la gara sarò riprogrammata per l’arrivo in ritardo (h 11.45) dell’arbitro presso l’impianto sportivo in cui si sarebbe giocato l’incontro, previsto per le ore 10.30.