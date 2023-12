TERZA CATEGORIA/Lecce – Il Giudice sportivo, gare del 03.12.2023

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 3 dicembre 2023 in Terza Categoria Lecce.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ATL. CARMIANO MAGLIANO:

ATL. SALVE:

CALIMERA:

CASTRIGNANO DG:

OLYMPIQUE S.:

P. MARTIUS:

P. SOGLIANO:

REAL SQUINZANO:

S. GUAGNANO:

SALENTINA C.: Ammenda di 30 euro; Tonio Miccoli (1)

SANNICOLA:

SPONGANO:

SUPERSANO:

V. CARMIANO: Abel Cagnazzo (2)

Il Giudice sportivo, appurato che la partita tra Calimera e Sannicola è stata sospesa al 35′ del secondo tempo per oscurità (essendo iniziata alle 15.15 per indisponibilità dell’arbitro designato per quell’incontro), ha deciso che la prosecuzione dell’incontro è fissata per le ore 9.30 del 24 dicembre prossimo, partendo dal risultato di 3-3.

Nello stesso giorno del 24, dalle 10.30, si recupererà il match della quinta giornata tra Soccer Guagnano e Polisportiva Sogliano.