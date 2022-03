TERZA CATEGORIA/LECCE – Il Giudice sportivo della 17ª, programma e arbitri della 18ª

Di seguito le decisioni del Giudice sportivo di Terza Categoria Lecce dopo le gare della 17esima giornata giocate tra il 20 e il 21 marzo.

CALCIATORI – Squalificato per quattro giornate Federico Pastore (Carmiano Magliano); squalificato sino all’8 aprile Manuele Sperti (Carmiano Magliano); squalificato per due giornate Alessio Bilardello (S. Guagnano); squalificati per una giornata Abel Cagnazzo (Carmiano Magliano), Simone De Luca (S. Guagnano), Simone Casciaro (Corsano), Gabriele Filieri (G. Granata), Matteo Volturo (G. granata).

ALLENATORI – Squalificato sino al 7 aprile Emanuele De Filippi (Carmiano Magliano).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 17 aprile per Pasquale Prato (Carmiano Magliano).

AMMENDE – 100 euro al Soccer Guagnano; 75 euro alla Gioventù Calcio Muro; 50 euro al carmiano Magliano.

Recupero Carmiano Magliano-S. Guagnano (17 marzo, 2-3): risultato sub iudice, reclamo del Carmiano Magliano, udienza fissata il 30 marzo.

—

Il programma e gli arbitri della 18esima giornata (dom. ore 16): Carmiano Magliano-Tricase (Serra di Lecce), Castrignano DG-Polis Bagnolo (Panico di Lecce), Corsano-Virtus Morciano (Pellegrino di Lecce), Nuova Neretina-Gioventù Calcio Muro (31/03 ore 19 a Galatone, Rizzo di Casarano), Pro San Cataldo Lecce-Gioventù Granata (Contaldo di Lecce), Soccer Guagnano-Polisportiva Sogliano (ore 10.30, Notaro di Lecce).

CLASSIFICA: Tricase 38; P. Bagnolo 36; KP Gallipoli 34; S. Guagnano 29; GC Muro 26; Castrignano DG 24; Corsano 19; P. Sogliano 16; Carmiano Magliano 12; Pro San Cataldo 11; N. Neretina 9; G. Granata 6; V. Morciano 5.

Da recuperare: Carmiano Magliano-GC Muro (31/03), S. Guagnano-P. Bagnolo (16/04), N. Neretina-Corsano (16/04), Corsano-Carmiano Magliano (15/05), S. Guagnano-N. Neretina (15/05), KP Gallipoli-P. Bagnolo (15/05), Pro S. Cataldo-GC Muro (15/05), Corsano-Tricase (15/05).