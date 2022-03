SERIE C/C – Il Bari pronto a festeggiare la B, stop Taranto e Virtus Francavilla. Il programma della 34ª

In Serie C girone C si è giunti alla quartultima giornata di campionato. Il Bari è pronto a festeggiare la Serie B al San Nicola. Infatti, se dovesse arrivare la vittoria nel derby con la Fidelis Andria e contemporaneamente il Catanzaro non dovesse vincere a Castellammare di Stabia, la formazione di Mignani sarebbe promossa matematicamente.

Sebbene siamo arrivati quasi al termine di questa stagione, l’ostacolo Covid non accenna a scomparire. Sono due le gare rinviate: Catania–Taranto e Turris–Virtus Francavilla. Gli ionici comunque dovrebbero tornare in campo al “Barbera” nella trasferta di mercoledì con il Palermo. Il Foggia di Zeman vive un ottimo periodo ed ora l’obiettivo playoff è vicinissimo. I satanelli vogliono arrivare quanto più in alto possibile e domenica affronteranno tra le mura amiche il Campobasso. L’ultima pugliese a scendere in campo è il Monopoli che ospiterà il Potenza. Per i biancoverdi l’obiettivo si chiama terzo posto mentre i lucani sperano ancora di evitare i playout.

Il programma e le designazioni della trentaquattresima giornata:

dom h 14:30



AZ PICERNO-AVELLINO: Davide Di Marco di Ciampino (Politi-Centrone; IV: Bitonti)

FOGGIA-CAMPOBASSO: Andrea Ancora di Roma 1 (Regattieri-Iacovacci; IV: Maranesi)

JUVE STABIA-CATANZARO: Alessandro Di Graci di Como (Ivan Catallo di Frosinone e Matteo Pressato di Latina. IV: Marco Ricci di Firenze)

MESSINA-LATINA: Ermanno Feliciani di Teramo (Severino-Tinello; IV: Molinaro)

MONOPOLI-POTENZA: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Maninetti-Caso; IV: Pascarella)

MONTEROSI-VIBONESE: Gianluca Grasso di Ariano Irpino (Collavo-Munerati; IV: Campagni)

PAGANESE–PALERMO: Nicolò Marini di Trieste (Monaco-Moroni; IV: Di Francesco)

dom h 17:30

BARI-FIDELIS ANDRIA: Paride Tremolada di Monza (Cavallina-Fine; IV: Angelucci)

TURRIS-VIRTUS FRANCAVILLA: Rinviata al 7 aprile

CATANIA-TARANTO: Rinviata al 13 aprile

—

CLASSIFICA – Bari 71 – Catanzaro 61 – Avellino 56 – Virtus Francavilla e Monopoli* 55 – Palermo* 53 – Foggia 50 – Turris* 45 – Latina 44 – Catania, AZ Picerno* e Monterosi 43 – Juve Stabia 42 – Campobasso** 40 – Taranto** 36 – ACR Messina 33 – Potenza 32 – Paganese 31 – Fidelis Andria 28 – Vibonese 19