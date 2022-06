TERZA CATEGORIA/Lecce – La finale playoff sarà Polis Bagnolo-Kalè Polis Gallipoli

Sarà Polis Bagnolo-Kalè Polis Gallipoli la finale playoff per il campionato di Terza Categoria Lecce. Ieri pomeriggio, i giallorossi hanno pareggiato per 2-2 in casa contro il Soccer Guagnano, dopo i tempi supplementari, staccando il biglietto per la finale di domenica prossima sul campo del Bagnolo. Entrambe hanno racimolato 54 punti nella stagione regolare, e, a parità di punti e reti negli scontri diretti, il Bagnolo si è classificato al secondo posto per la miglior differenza reti complessiva.

Venerdì 10 si è giocato l’ultimo recupero, ininfluente, della stagione regolare: Polisportiva Sogliano-Carmiano Magliano 0-3.

CLASSIFICA FINALE

Tricase 55

P. Bagnolo 48 (d.r. +50)

Kp Gallipoli 48 (d.r. +38)

S. Guagnano 42

Gc Muro 37

Castrignano DG 31

Corsano 29

Carmiano Magliano 26

P. Sogliano 16

Pro S. Cataldo 15

V. Morciano 14

N. Neretina 12

(G. Granata ritirata a due giornate dalla fine)

Finale playoff (19/06 ore 17.30): Pilis Bagnolo-Kalè Polis Gallipoli