TERZA CATEGORIA/LECCE– Risultati 19ª giornata, classifica e prossimo turno

TERZA CATEGORIA/LECCE 2024/25

GIORNATA 19 – 6ª rit.

(16.03.2025 h 15)

Andrano Castiglione-AP Specchia 1-0

Club Salento Lecce-C.D. Melissano 0-1

Pol. Martius-Lizzanello 2-2

Atl. Salve-Olympique S. 1-2

Castrignano D.G.-Sannicola 2-1

V. Collepasso-Seclì 4-0

Calimera-S. Guagnano 3-6

CLASSIFICA

C.D. Melissano 48 (-1 gara)

Pol. Martius 38

Castrignano D.G. 35

Atl. Salve 31

Lizzanello 30

Soccer Guagnano 26

Seclì 25

Olympique Soccer 21

Sannicola 21

Virtus Collepasso 21

Andrano Castiglione 20

A.P. Specchia 19 (-1 gara)

Calimera 16

Club Salento Lecce 15

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 20 – 7ª rit.

(23.03.2025 h 15)

Lizzanello-Andrano Castiglione

S. Guagnano-Atl. Salve

Seclì-Calimera

A.P. Specchia-Castrignano D.G.

Sannicola-Club Salento Lecce

Olympique S.-Pol. Martius

C.D. Melissano-V. Collepasso

Da recuperare: AP Specchia-C.D. Melissano (1/5 h 16)

—

Regolamento: la prima classificata accede direttamente in Seconda Categoria; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. La vincente dei playoff sarà in prima posizione nella classifica per eventuali ripescaggi.