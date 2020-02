TERZA CATEGORIA/Maglie – Risultati 12ª giornata, classifica e prossimo turno

Campionato probabilmente finito per un calciatore degli Amici Giallorossi, squalificato dal Giudice sportivo per ben undici giornate. Il dettaglio dei provvedimenti disciplinari relativi all’undicesima giornata del torneo di Terza Categoria, delegazione di Maglie. CALCIATORI – Undici giornate di squalifica per Alessio De Iaco (Amici Giallorossi, “Dopo il provvedimento di espulsione a seguito di un fallo…