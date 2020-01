TERZA CATEGORIA/Maglie – Programma, variazioni di sede e arbitri della 10ª giornata

Nel campionato di Terza Categoria delegazione di Maglie si gioca domani la decima e penultima giornata d’andata. La capolista Melpignano osserva il proprio turno di riposo e le inseguitrici, Amici Giallorossi in primis, proveranno ad approfittare del calendario per accorciare le distanze dalla vetta. La squadra di Muro Leccese sarà di scena a Galatone, turni casalinghi per Rinascita e Presicce.

Il programma e le designazioni arbitrali:

dom. h 15

Melissano-TAF Ceglie Messapica: Giacomo Moschettini di Lecce

GC Specchia-Euro Sport Academy: Alan Sanapo di Casarano – a Montesano Salentino

Pol. Galatone-Amici Giallorossi: Andrea Romano di Lecce

Presicce ADR-VS Torchiarolo: Jacopo Sperti di Lecce

Rinascita Refugees-Virtus Morciano: Simone Delle Rose di Lecce – a Copertino

–

CLASSIFICA: Melpignano 20 – Amici Giallorossi 17 – Rinascita Refugees e Presicce ADR 15 – Euro Sport Academy 14 – Melissano e VS Torchiarolo 11 – Pol. Galatone 9 – Virtus Morciano 8 – TAF Ceglie Messapica 4 – GC Specchia 0.