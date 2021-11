VIRTUS MATINO – Sfortuna, poca precisione sotto porta e il Bisceglie fa il colpaccio

Matino sfortunato ma anche poco cinico, e il Bisceglie ringrazia. Non riesce a sfatare il “tabù Heffort” la formazione di mister Giuseppe Branà che conduce il gioco per buona parte dell’incontro, ma, alla prima distrazione, viene punita in maniera irreversibile.

Avvio di gara pro-Matino: passano solo 13 secondi, quando Ruibal chiude troppo il diagonale di destro, con palla che lambisce il palo. Lo stesso argentino sfodera il mancino al 10′, con gli stessi esiti. Il Bisceglie risponde presente al 15′ con Morra e, da lì in poi, la squadra di Danilo Rufini si riorganizza meglio e alza il proprio baricentro. Alla mezzora il Matino reclama, invano, un rigore per un fallo di Inguscio. Graziano ci prova da fuori e impegna Martorel in angolo, quindi Ancora strozza il tiro dai 20 metri e da posizione centrale. L’ultima emozione è un contrattacco biscegliese con un missile di Prisco, deviato in corner, con la testa, da Michelli.

Stesso copione nella ripresa: il Matino prende l’iniziativa, ma il Bisceglie si rende sempre più pericoloso nelle ripartenze. Dopo cinque minuti, i biancazzurri reclamano un altro rigore per un fallo su Ancora, ma l’arbitro non ci sta. La Virtus le prova tutte, anche dalla distanza, ma la mira non è delle migliori. I ritmi, col passare del tempo, si abbassano e sale il numero dei falli. Al 38′, grande occasione Virtus: punizione diabolica di Marin, respinta così e così di Martorel verso Tarantino che, in tuffo, colpisce di testa ma manda clamorosamente a lato da posizione favorevole. Il Bisceglie, allora, passa alla cassa: azione sulla destra, palla per Di Prisco che, da dentro l’area, batte di prima intenzione verso Convertini. Sulla palla c’è la deviazione decisiva di Michelli ed è 0-1 per gli ospiti. Il Matino non si scoraggia e c’è subito l’occasione del pari: minuto 44, palla tesa di Salto respinta male da Martorel verso Ancora: tiro in porta, da ottima posizione e col portiere ormai senza scampo e palla sul palo. Sull’ultimo corner, salgono tutti, anche Convertini, lasciando sguarnita la sua porta e, per poco, La Piana non fa il bis direttamente da centrocampo.

Quinta sconfitta stagionale per Salto e compagni e terzultimo posto, insieme a Altamura e Nardò. Domenica prossima, trasferta sul campo della Casertana.

IL TABELLINO

Parabita, Heffort Sport Village

§domenica 31 ottobre 2021, ore 14.30

Serie D/H 2021/22 giornata 9

VIRTUS MATINO-BISCEGLIE 0-1

RETI: 40′ st Di Prisco

VIRTUS MATINO (4-3-3): Convertini – Cavaliere, Michelli, Salto, Graziano – Tarantino, Marin, Grandis (31′ st Alemanni) – Ruibal, Ancora, Inguscio. A disp. D’Ippolito, Mudiandambu, D’Amicis, Elia, Monopoli, Calò, Manni. All. Branà.

BISCEGLIE (3-5-2): Martorel – Urquiza, Coletti, Ligorio (13′ st Rubino) – Izco, BArletta (13′ st Liso), Fucci, Di Prisco, Farinola (13′ st D’Angelo) – Leonetti, Morra (18′ st La Piana). A disp. Zinfollino, Lorusso, Carbone, Tuttisanti, Marino. All. Rufini.

ARBITRO: Maccorin di Pordenone.

NOTE: ammoniti Michelli (M), Izco, Barletta, Di Prisco (B). Rec. 1′ pt, 5′ st.

(foto: archivio Coribello/SS)