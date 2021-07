VIRTUS MATINO – Costantino: “Una rosa di under forti come base per un torneo difficile come la D”

Passo dopo passo, prende forma la Virtus Matino in vista della prossima stagione sportiva.

Venerdì scorso è arrivato l’ok da parte della Covisod sulla documentazione presentata nella richiesta d’iscrizione al prossimo torneo di Serie D che prenderà il via ufficialmente domenica 19 settembre (il 12, via alla Coppa Italia). Si continua, intanto, a lavorare sulla costruzione della rosa che sarà a disposizione di mister Giuseppe Branà: “La Covisod – afferma la presidentessa della Virtus, Cristina Costantino – ha dato l’ok alla pratica che abbiamo inviato, telematicamente, il 20 luglio scorso. Per il resto, stiamo lavorando all’allestimento della rosa, concentrandoci soprattutto sugli under. A tal proposito, nei giorni scorsi abbiamo raggiunto un accordo di collaborazione con l’Us Lecce e stiamo per chiudere degli importanti trasferimenti di promettenti giovani classe 2002, 2003 e 2004. In più, abbiamo avviato un’ottima collaborazione con l’Heffort di Parabita, per il discorso Juniores, ma non solo. Ci stiamo muovendo, soprattutto, nel reparto under. La nostra idea è costruire una rosa di under forti, affinché possa essere una base da cui partire per disputare un campionato difficile come quello della Serie D. Abbiamo appreso le date della partenza della prossima stagione, la preparazione prenderà il via tra qualche giorno, tra il 6 e il 9 agosto, e faremo il ritiro in sede, per evitare problematiche legate al Covid. Per il discorso over, il ds Gianni Inguscio, insieme al mister, stanno lavorando per riconfermare un po’ di over della scorsa stagione e per chiudere con alcuni nuovi elementi. Continuiamo a lavorare a basso profilo e a luci basse, senza riflettori puntati, questo è il nostro stile e vogliamo continuare così”.

Nei prossimi giorni, infine, probabilmente il 2 agosto, prima conferenza stampa della nuova stagione.