UGENTO – Il ritorno al “Comunale” non è fortunato, l’Ischia torna a casa col bottino pieno

Il ritorno al “Comunale” non porta fortuna all’Ugento, infilzato tre volte dall’Ischia, più reattivo, dinamico e cinico nell’area avversaria. C’è poco da salvare per i giallorossi nel confronto diretto con gli isolani.

Moduli speculari per entrambi i tecnici, 3-5-2, con Oliva che ripropone in avanti la coppia Baietti-Jimenez promuovendo titolari Bedini e Grisley. È ugentino il primo spunto di cronaca: è il 5’ quando un tiro cross di Jimenez dalla destra è rinviato in maniera un po’ goffa da Iannaccone, per sua fortuna salvato da un suo compagno che spazza via il pallone. Ma all’8’ la partita già prende la via della Campania: destro dai 20 metri di D’Anna, forse rinforzato da una folata di vento, e pallone a mezz’altezza alla destra di Di Donato. Il gol subito taglia le gambe ai padroni di casa che rischiano di incassare anche il raddoppio con un paio di spunti di Favetta: sul primo il numero 9 ospite spara alto da buona posizione, mentre sul secondo colpisce l’esterno della rete dopo aver ricevuto e difeso un pallone nel cuore dell’area giallorossa. L’Ugento non trova limpide manovre di gioco e si affida a lanci lunghi controvento, puntualmente intercettati dagli avversari che, in chiusura di frazione, vanno ancora vicini al bis con un tiro a botta sicura di Pastore deviato, involontariamente, fuori da Talamo col volto.

Il copione non cambia di molto nella ripresa, nonostante la variazione di modulo di Oliva che passa al 4-3-3. Al 19’ è raddoppio Ischia con un destro al’incrocio di Patalano che punisce un imperfetto rinvio dei difensori locali. Vana gioia per l’1-2 di Ruiz al 25’ perché passano altri sei minuti e l’Ischia va in gol per la terza volta con Battista che, in scivolata, corregge in porta un perfetto cross di Florio. Prima del triplice fischio c’è spazio per un gol annullato a Baietti per fuorigioco e per un paio di occasioni da rete per parte. Gara da cancellare in fretta per i giallorossi che mercoledì saranno attesi dalla Fidelis Andria in un’altra sfida dall’alto tasso di difficoltà.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)

IL TABELLINO

Ugento, stadio “Comunale”

sabato 19.10.2024, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 7

UGENTO-ISCHIA 1-3

RETI: 8′ pt D’Anna (I), 19′ st Patalano (I), 25′ st Ruiz (U), 31′ st Battista (I)

UGENTO (3-5-2): Di Donato; Lezzi, Martinez E., Iborra (1’ st Medina); Bedini (21’ st Vieira), Grisley, Martinez J. (1’ st Romero), Ruiz, Mariano (23’ st Romano); Baietti, Jimenez (23’ st Sanchez). A disp. Lauretti, Linares, Seclì, Ancora. All. Oliva.

ISCHIA (3-5-2): Iannaccone; Chiariello, Mattera Giu., Pastore (40’ st Buono); Florio, Giacomarro, Tuninetti, D’Anna (2’ st Patalano), Ballirano (26’ st Quirino); Favetta (14’ st Battista), Talamo (26’ st Mattera Gio.). A disp. Zandri, Castagna, Montanino, Trofa. All. Mennella (Buonocore e Corino squalificati).

ARBITRO: Rago di Moliterno.

NOTE: ammoniti Ruiz, Baietti, Grisley, Romano, Romero (U), D’Anna, Chiariello (I). Rec. 2’ pt. 5’ st.

