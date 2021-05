TARANTO – Pareggio senza reti a Francavilla in Sinni, ora il Picerno è a -1

Al “Fittipaldi” va in scena un match brutto, ricco di interruzioni e con poco gioco. Il Taranto pareggia a reti bianche con il Francavilla. Ora la distanza dal Picerno si assottiglia ad un solo punto a due giornate dal termine.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota è di marca ionica: al 1′ la punizione di Nicolas Rizzo è centrale. Palla gol al 4′ per i sinnici, il colpo di testa di Pagano è di poco fuori. Risponde il Taranto con un girata di Corado un minuto dopo, la sfera viene respinta dall’estremo difensore lucano. All’ 11′ Ciezkowski è miracoloso, Navas servito da Nolè, calcia a botta sicura ma il portiere mette in corner. La zampata di Gianmarco Rizzo al 16′, dopo una punizione, manda la sfera di poco a lato. Al 28′ il tiro di Tissone trova la respinta in angolo del portiere. La prima frazione di gioco termina a reti bianche.

La seconda frazione è spezzettata come la prima, con tanti falli che interrompono il gioco. Al 58′ c’è una traversa del Francavilla: la punizione di Nolè viene deviata di testa da Ferrara, che, per poco, non batte il suo portiere. Al 60′ il diagonale di Nicolas Rizzo termina fuori di pochissimo. Al 79′ il tiro di Petruccetti viene deviato in corner. Il Taranto sfiora la rete partita all’89’: Guaita da buona posizione manda di pochissimo fuori. La contesa termine a reti bianche dopo cinque minuti di recupero. I rossoblù ora sono avanti solo di un punto al Picerno. Settimana prossima allo Iacovone arriva il Cerignola.

IL TABELLINO:

Francavilla in Sinni, Stadio “Nunzio Fittipaldi”

domenica 30 maggio 2021, ore 16

Serie D/H 2020/21 – giornata 32

FRANCAVILLA-TARANTO 0-0

FRANCAVILLA (4-4-2): Cefariello – Pagano, Del Col, Di Ronza,, Nicolao – Notaristefano (72′ Fanelli), Galdean (46′ Petruccetti), Morleo, Navas – Nolè (86′ De Marco), Aleksic (67′ Leonetti). A disp.: Basile, Caponero, Semeraro, Tarantino Pisanello. All.: Ranko Lazic (Squalificato)

TARANTO (4-3-3): Ciezkowski – Boccia, Rizzo G., Silvestri, Ferrara – Marsili, Matute (55′ Guaita), Tissone – Rizzo N., Corado, Santarpia (79′ Diaby). A disp.: Sposito, Gonzalez, Shehu, Marrazzo, Mastromonaco, Sernia, Serafino. All.: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Andrea Manzini di Voghera (Vingo-Brunetti).

NOTE: Ammoniti: Matute (T), Ferrara (T), Di Ronza (F), Galdean (F), Navas (F), Morleo (F), Tissone )T). Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza Covid.

(foto: lo stadio “Fittipaldi”)