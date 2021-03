TARANTO-CASARANO – Vincono l’intensità e il tatticismo, ma nessuna delle due squadre

Il big match della ventiduesima giornata di campionato si conclude a reti bianche. Allo Iacovone vince l’intensità, ma nessuna delle due squadre. Taranto e Casarano si giocheranno fino alla fine la vittoria del torneo, ma senza più incontrarsi.

LA CRONACA – La prima occasione degna di nota è di marca ospite: al 5’ Favetta tenta di girarsi, il suo destro è deviato in angolo. Dopo una lunga fase di studio, il Taranto si fa pericoloso: al 27’ Boccia crossa per Diaz, che manca per un soffio il tap-in. I rossoblù vanno vicini alla rete al 32’, quando Pitarresi devia in angolo una punizione pericolosissima di Marsili. Non c’è altro nei primi 45+3 minuti.

L’azione più importante e unica, del secondo tempo arriva al 49’ ed è di marca tarantina: Falcone approfitta della caduta di Pagliai e serve in area Tissone. L’ex Sampdoria batte in porta di prima intenzione, da ottima posizione, ma Pitarresi d’istinto respinge. La contesa non registrerà più azioni importanti, solo tanta intensità a centrocampo con l’obiettivo primario, per le due squadre, di non scoprirsi e di non regalare spazi all’avversario.

È quindi una conseguenza che il match termini a reti bianche, dopo sei minuti di recupero. La classifica rimane immutata: i rossoblù hanno due punti di vantaggio, ma il Casarano (ora agganciato dal Lavello) ha una gara in più da recuperare. E, a proposito di recuperi, entrambe, mercoledì prossimo, ritorneranno in campo: il Taranto ospiterà il Molfetta; il Casarano sarà di scena a Bitonto.

IL TABELLINO

Taranto, Stadio “Erasmo Iacovone”

domenica 21 marzo 2021, ore 14.30

Serie D/H 2020/21 – giornata 22

TARANTO-CASARANO 0-0

TARANTO (4-3-3): Ciezkowski – Boccia, Silvestri, Rizzo G., Ferrara – Marsili, Diaby (82’ Santarpia), Tissone (66’ Rizzo N.) – Guaita (18’ Versienti), Diaz, Falcone (83’ Matute). A disp.: Caccetta, Shehu, Silvestri, Mastromonaco, Corvino. All.: Giuseppe Laterza.

CASARANO (3-5-2): Pitarresi – Longhi, Mattera, Syku – Pagliai, Feola, Bruno (82’ Giacomarro), Argento (76’ Tascone), Quacquarelli (74’ Lobjanidze) – Favetta (87’ Negro), Rodriguez (53’ Mincica). A disp.: Guido, Galfano, Giacomarro, Figliomeni, Ficara. All.: Nevio Orlandi.

ARBITRO: Francesco D’Eusanio di Faenza (Laghezza-El Filali)

NOTE: Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza Covid. Ammoniti: Rizzo G., Diaby, Versienti, Marsili (T), Rodriguez, Quacquarelli, Pagliai (C). Espulsi: Montervino (ds Taranto) per proteste.

(foto: le due squadre schierate – ©SalentoSport)