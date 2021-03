TARANTO – Archiviata la pratica Molfetta, la vetta resta rossoblù

Il Taranto vince il recupero della tredicesima giornata contro il Molfetta per tre a uno. I rossoblù superano i biancorossi, in inferiorità numerica dal 25′, grazie alle reti di Serafino, Diaz e Corvino. Il gol biancorosso è arrivato grazie al solito Strambelli.

LA CRONACA – La gara parte con il Taranto in avanti e dopo venti secondi c’è la prima azione da segnalare: Ferrara crossa per Santarpia, stop di petto e girata di sinistro. La sfera termina sull’esterno della rete. Al 13’ c’è un tiro di Marsili dalla distanza, parata di Rollo. Al 18’ si vedono gli ospiti con un diagonale di Acosta: la conclusione termina a lato. I biancorossi si fanno pericolosi un minuto dopo: un rimpallo favorisce Cianciaruso, su di lui chiude Ciezkowski. Al 25’ cambia la partita: viene espulso per doppia ammonizione Rafetraniana. Sulla susseguente punizione, Tissone ci prova sul palo del portiere, che è attento e non si fa sorprendere. I rossoblù continuano a spingere e al 28’ trovano la rete: Serafino risolve a suo favore una mischia in area, susseguente a un corner. Gli ionici prendono in mano il pallino del gioco e sfiorano il raddoppio in più occasioni. Al 31’ Serafino fa da sponda per Nicolas Rizzo che a giro manda alto. Anche Falcone ci prova a giro un minuto più tardi, respinge Rollo. Il Taranto in ogni minuto colleziona una palla gol: al 33’ c’è un tiro di Rizzo respinto corto dal portiere, Serafino si avventa sulla respinta ma non riesce a mettere dentro. Al 34’ Tissone colpisce al volo da pochi passi, sfera alta. La prima parte di gara termina dopo tre minuti di recupero col Taranto in vantaggio di un gol.

Nel secondo tempo gli ionici provano a chiuderla: al 58’ Versienti al volo serve Serafino, che da pochi passi, mette alto di testa. Gli ionici amministrano e al 69’ chiudono la partita, Nicolas Rizzo si procura un rigore dopo un fallo di Di Bari. Della battuta si incarica Diaz, che supera Rollo. Il Molfetta prova a riaprilrla dopo una punizione dalla tre quarti di Strambelli, che, al 76’ accorcia le distanze. Il Taranto la chiude nuovamente all’88’, quando Nicolas Rizzo si procura un ulteriore rigore. Corvino dal dischetto sigla la rete del tre a uno. Gli ionici cercano il poker al 92’: Nicolas Rizzo se ne va da solo all’interno dell’area, ci prova a giro, ma il destro termina di pochissimo alto. La contesa termina tre a uno per i rossoblù dopo tre minuti di recupero. Un successo che permette alla squadra di Laterza di conservare due provvisori punti di vantaggio sul Casarano, vittorioso a Bitonto.

Domenica gli ionici andranno a Brindisi; per il Molfetta c’è la trasferta sul campo del Picerno.

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

mercoledì 24 marzo 2021, ore 14.30

Serie D girone H 2020/21 – Recupero 13ª giornata

TARANTO-MOLFETTA 3-1

RETI: 28’ Serafino (T), 70’ rig. Diaz (T), 76’ Strambelli (M), 89’ rig. Corvino (T)

TARANTO (4-4-2): Ciezkowski – Boccia, Guastamacchia, Rizzo G., Ferrara – Versienti (65’ Diaz), Marsili, Tissone (83’ Matute), Falcone (75’ Corvino) – Rizzo N., Santarpia (14’ Serafino, 83’ Diaby). A disp.: Caccetta, Shehu, Silvestri, Mastromonaco. All.: Giuseppe Laterza.

MOLFETTA (4-4-2): Rollo – Cianciaruso (79’ Afriderbe), Pinto (46′ Forte), Di Bari, Diallo – Varriale, Fucci, Rafetraniana, Triggiani (35’ Caprioli) – Strambelli, Acosta (65’ Lacarra). A disp.: Tucci, Forte, Kaleba, Caprioli, Conteh, Massarelli, Ventura. All.: Renato Bartoli.

ARBITRO: Giuseppe Mucera di Palermo (Chichi-Tagliaferro)

NOTE: Ammoniti: Rizzo N., Tissone, Corvino (T), Rafetraniaina, Diallo, Caprioli, Cianciaruso, Fucci (M). Espulsi: al 25′ Rafetraniana (M) per doppio giallo. Traversa (All. in seconda M) per proteste. Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza Covid.

(foto: archivio, ©Capriglione)

