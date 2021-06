SERIE D/H – Il calendario del playoff e il Giudice sportivo della 33ª giornata

Il Dipartimento Interregionale di Serie D ha ufficializzato le date per i playoff del girone H. Il 16 giugno si giocheranno le semifinali di girone seconda-quinta, terza-quarta; il 20, poi, la finale tra le vincenti, sul campo della squadra che ha il miglior ranking.

Queste le decisioni del Giudice sportivo dopo la 33esima giornata:

CALCIATORI – Una giornata per Andrea Feola (Casarano), MArio Chianese (Real Aversa), Lorenzo Liurni (Lavello), Hamed Konè (Az Picerno), Pablo Perez (Gravina), Giacomo Valzano (Nardò).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 21 giugno per Roberto Franzese (Az Picerno).

AMMENDE – 1.500 euro al Real Aversa (Per la presenza indebita all’interno degli spogliatoi, prima e al termine della gara, di 5 persone non autorizzate, chiaramente riconducibili alla società che assumevano atteggiamento provocatorio all’indirizzo dei tesserati avversari rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. Inoltre, per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (8 fumogeni) all’interno del settore loro riservato); 500 euro alla Team Altamura (Per avere, al termine della gara, aperto i cancelli della tribuna, consentendo l’ingresso pacifico di circa 50 persone); 300 euro al Portici (Per la presenza indebita, al termine della gara, di 20 persone non identificate ma riconducibili alla società, le quali entravano sul terreno di gioco per festeggiare la vittoria);